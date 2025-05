Cristiano Malgioglio annuncia le nozze: Mi sposo, tutta la mia eredità andrà a Onur

Cristiano Malgioglio dà una notizia clamorosa: si sposerà! Durante un'intervista a Verissimo, il noto giudice di Amici ha rivelato la sua intenzione di convolare a nozze, annunciando che tutta la sua eredità andrà al fidanzato Onur. Malgioglio, a pochi giorni dal suo 80° compleanno, ha condiviso alcuni dettagli sulle imminenti celebrazioni, lasciando tutti in attesa.

Cristiano Malgioglio si prepara a convolare a nozze. L’annuncio arriva direttamente da lui durante un’intervista a Verissimo, a poco più di un mese dal suo 80º compleanno. Ospite di Silvia Toffanin, il celebre giudice di Amici ha rivelato: “Mi sposerò”, lasciando trapelare alcuni dettagli sulle imminenti nozze.

La data ufficiale non è ancora stata fissata, ma Malgioglio ha assicurato che il matrimonio si celebrerà “prestissimo”, anche se non durante l’estate, poiché impegnato con il suo tour. A farle da testimone sarà Alessandra Celentano, mentre per l’abito ha già una preferenza: non sarà né bianco né panna, “forse rosa shocking”, ha ironizzato.

Il compagno si chiama Onur, ha 42 anni e vive in Turchia. Malgioglio ha più volte accennato a lui in trasmissione, ma la coppia ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla propria relazione, iniziata nel 2020, senza mai apparire insieme in pubblico.

Con il suo consueto stile ironico, Malgioglio ha aggiunto: “Lo sposo così gli lascio la mia eredità”, sottolineando il profondo legame che li unisce e confermando che Onur sarà il destinatario del suo patrimonio.