ORIZZONTI POKÉMON LA SECONDA STAGIONE SU BOING

The Pokémon Company International ha annunciato che i primi 15 episodi della seconda stagione della nuova serie animata Orizzonti Pokémon saranno disponibili in Italia sul canale gratuito Boing (DTT 40) e la Boing App a partire da oggi. Gli episodi inediti andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 15:40 su Boing e poco dopo potranno essere guardati anche sulla Boing App. Gli episodi successivi saranno disponibili nel corso dell’anno. La seconda stagione, intitolata Orizzonti Pokémon - Stagione 2: Alla ricerca di Laqua, segue i personaggi tanto amati dai fan mentre continuano il loro viaggio per scoprire i misteri del mondo Pokémon e crescere come Allenatori. Sinossi di Orizzonti Pokémon - Stagione 2: Alla ricerca di Laqua L’avventura di Liko e Roy prosegue mentre girano per il mondo in cerca dei rimanenti Sei Eroi e della leggendaria terra di Laqua. Ma per crescere come Allenatori di Pokémon devono affrontare una nuova sfida: il terallenamento. Viaggiando in tutta Paldea, Liko, Roy e Dot devono perfezionare la tecnica della teracristallizzazione e lottare con i formidabili Capipalestra della regione. Poi Liko, Roy e gli altri Locomonauti riprendono la ricerca dei Sei Eroi, incluso il Rayquaza nero, e fanno a gara con gli Esploratori per scoprire i segreti che si celano dietro Terapagos e trovare finalmente la via che li condurrà a Laqua. Un nuovissimo trailer di Orizzonti Pokémon - Stagione 2: Alla ricerca di Laqua farà pregustare le straordinarie avventure che li attendono. Inoltre, in esclusiva per i fan italiani, il racconto dell’incredibile viaggio del celebre fumettista e youtuber italiano Sio, che ha potuto visitare gli studios di produzione dei Pokémon a Tokyo, per raccontare sulla BoingApp e sul suo canale YouTube ufficiale tutti i retroscena e le curiosità del mondo Pokémon.

