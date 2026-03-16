Orizzonti Pokémon stagione 3 arriva su Boing con Aria di speranza

Liko torna protagonista con la stagione 3 di Orizzonti Pokémon. I nuovi episodi arrivano dal 23 marzo su Boing e sull’app Boing, con un salto temporale di un anno dopo gli eventi di Laqua e una nuova minaccia legata a una misteriosa nebbia rosa.

La nuova stagione della serie animata Pokémon debutta in Italia il 23 marzo. “Orizzonti Pokémon - Stagione 3: Aria di speranza” sarà trasmessa su Boing, canale 40 del digitale terrestre, e sarà disponibile anche tramite l’app Boing. Il terzo capitolo prosegue la storia iniziata nelle stagioni precedenti con nuovi episodi e nuove avventure.

La trama riparte un anno dopo quanto accaduto a Laqua. I Locomonauti non hanno più una direzione chiara né una guida che li conduca. La situazione cambia quando compare una strana nebbia rosa, un fenomeno misterioso che mette in pericolo i Pokémon e spinge i protagonisti a tornare in azione.

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Al centro della storia restano Liko e Roy, cresciuti come Allenatori e più sicuri delle proprie capacità. Roy può contare anche su un nuovo compagno di squadra, un raro Lucario giallo in grado di raggiungere la megaevoluzione, pronto ad affiancarlo nelle sfide che li attendono.

Nel viaggio si uniscono altri alleati. Dot continua a occuparsi dell’analisi dei dati e delle informazioni raccolte durante le missioni, mentre compare anche Ult, un Allenatore dal carattere competitivo che considera Roy il suo principale rivale.

Liko, Roy e i loro compagni si preparano a riunire i Locomonauti e a mantenere la promessa fatta a Laqua. Per riuscirci dovranno allenarsi duramente, affrontare gli Esploratori e scoprire l’origine della nebbia che minaccia i Pokémon.