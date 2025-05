Juventus, Tudor guiderà la squadra al Mondiale per Club: parla l'agente

Igor Tudor sarà alla guida della Juventus nel prossimo Mondiale per Club. A confermarlo è stato l’agente Anthony Seric, che ha chiarito la posizione del tecnico croato dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della vittoria contro il Venezia, grazie alla quale i bianconeri hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions League.

Le parole di Tudor, che aveva lasciato intendere un possibile addio in caso di mancata conferma per la prossima stagione, avevano generato incertezze sul suo futuro. Ma oggi, lunedì 26 maggio, il suo procuratore ha messo fine alle speculazioni, confermando l’impegno del tecnico per il torneo internazionale negli Stati Uniti.

"Igor gode di un ottimo rapporto con Giuntoli, così come con l’intera società bianconera", ha dichiarato Seric ai microfoni di SkySport. "Dopo le dichiarazioni di ieri, Tudor ha avuto un colloquio con Giuntoli e rispetterà l’accordo preso per guidare la Juve al Mondiale per Club".

L’agente ha inoltre spiegato che Tudor non intende esercitare pressioni sulla dirigenza in merito alla scelta dell’allenatore per la prossima stagione. "Spera ovviamente di poter essere confermato, ma rispetterà i tempi e le decisioni della società", ha concluso Seric.