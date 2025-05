Svelato il nuovo trailer di Permafrost

IL MONDO SI È CONGELATO. DEVI SOPRAVVIVERE

Dopo aver generato un entusiasmo iniziale durante il suo debutto all'OTK Games Expo , Toplitz Productions ha ufficialmente rilasciato l' ultimo trailer del suo prossimo titolo survival post-apocalittico, Permafrost , ora disponibile nella lista dei desideri su Steam .

Ambientato in un futuro ghiacciato causato dalla catastrofica frantumazione della luna, Permafrost presenta un mondo in cui il ghiaccio ha inghiottito la civiltà e i pochi rimasti lottano per la sopravvivenza tra fazioni divise, fronti freddi mortali e fatiscenti resti del passato. Il nuovo trailer offre uno sguardo approfondito all'ambientazione cupa e suggestiva del gioco, alla sua tensione incentrata sulla sopravvivenza e alle storie umane sepolte sotto la neve.

Guarda il nuovo trailer di Permafrost qui:

https://youtu.be/ 2NKHNjzxdK4

Punti salienti del trailer:

Frozen Wastelands: un mondo aperto devastato, plasmato dal ghiaccio, dal crollo e dai resti di città un tempo fiorenti.

La sopravvivenza al suo centro: sopportare condizioni meteorologiche avverse, scarsità e la costante minaccia della violenza.

Tensioni tra fazioni: alleati o opponiti ai gruppi rivali che cercano di controllare quel poco che resta.

Compagno canino: non sei solo. Un cane fedele al tuo fianco ti aiuta a rintracciare, sopravvivere e rimanere umano.

Modalità cooperativa multigiocatore : sfida il freddo da solo o in compagnia di altri giocatori: puoi scegliere di sopravvivere alle terre desolate ghiacciate insieme a un massimo di altri 3 giocatori.

Immagini e narrazione grintose: una rivisitazione concreta e suggestiva della sopravvivenza dopo la caduta dell'umanità.

Permafrost verrà lanciato su PC in Accesso Anticipato su Steam nel 2025 e sarà giocabile sia in modalità giocatore singolo che in modalità multigiocatore cooperativa fino a quattro partecipanti.