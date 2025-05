MotoGP Silverstone 2025: orario della gara e dove vederla in diretta TV e streaming

Domenica 25 maggio torna protagonista la MotoGP con il settimo appuntamento stagionale: il Gran Premio di Silverstone. La gara si disputa oggi in Gran Bretagna e vedrà in pole position Fabio Quartararo su Yamaha, seguito da Alex Marquez (Gresini Ducati) e Pecco Bagnaia (Ducati ufficiale). Solo quarto Marc Marquez, anche lui su Ducati.

Orario della gara e dove seguire il GP in diretta

Il semaforo verde del GP di Silverstone scatterà oggi alle ore 14:00 (ora italiana). L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su Sky Go e Now. Su TV8, in chiaro, sono visibili solo le qualifiche e la Sprint del sabato.

Griglia di partenza ufficiale del GP di Silverstone

Ecco la griglia completa della partenza:

1. Quartararo (Yamaha)

2. A. Marquez (Ducati Gresini)

3. Bagnaia (Ducati)

4. M. Marquez (Ducati)

5. Aldeguer (Ducati Gresini)

6. Miller (Yamaha Pramac)

7. Di Giannantonio (VR46)

8. Marini (Honda)

9. Zarco (Honda)

10. Morbidelli (VR46)

11. Bezzecchi (Aprilia)

12. Rins (Yamaha)

13. Mir (Honda)

14. Acosta (KTM)

15. Oliveira (Yamaha Pramac)

16. Fernandez (Aprilia Trackhouse)

17. Bastianini (KTM Tech3)

18. Viñales (KTM Tech3)

19. Binder (KTM)

20. Savadori (Aprilia)

21. Espargaro (Honda)

Con il GP di Gran Bretagna si entra nel vivo della stagione, in attesa del prossimo appuntamento con il Gran Premio di Aragon in Spagna.