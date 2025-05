Hamilton sbatte contro le barriere a Monaco: video incidente nelle Libere 3, gomma staccata dalla SF-25

Lewis Hamilton è stato protagonista di un incidente durante la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, disputata oggi, sabato 24 maggio. Il pilota britannico, alla guida della Ferrari SF-25, ha perso il controllo della vettura a pochi minuti dalla conclusione della sessione.

Errore in curva e impatto con le barriere del circuito

Nel tentativo di migliorare i suoi tempi, finora poco competitivi, Hamilton ha commesso un errore nell'ingresso di una curva del tracciato cittadino del Principato. L’impatto con le barriere ha causato il distacco di una gomma e danni evidenti alla fiancata sinistra della monoposto, che ha strisciato per diversi metri contro il muro.

Il contatto è avvenuto in un momento delicato della sessione, quando tutti i team stavano raccogliendo gli ultimi dati in vista delle qualifiche. Nonostante l'urto, Hamilton è rimasto illeso e ha immediatamente avvisato il box Ferrari via radio con un messaggio chiaro: “Ragazzi, ho colpito il muro... scusate”.

L'incidente non dovrebbe compromettere la partecipazione del sette volte campione del mondo alle qualifiche e alla gara di domenica 25 maggio, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025.