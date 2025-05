Turista italiano rapito e torturato a New York: orrore in un appartamento di Manhattan

Un turista italiano di 28 anni è stato rapito, torturato e tenuto prigioniero per più di due settimane in un appartamento di lusso a Manhattan, prima di riuscire a scappare ferito e insanguinato. L'episodio sconvolgente ha portato all'arresto del presunto responsabile, svelando un incubo nel cuore di New York.

Un turista italiano di 28 anni è stato rapito e tenuto prigioniero per oltre due settimane in un lussuoso appartamento nel quartiere di Nolita, a Manhattan. Secondo quanto riportato dal New York Post, l'uomo è riuscito a fuggire nella mattina di ieri, ferito e insanguinato, dando l'allarme e permettendo l'arresto del presunto responsabile. La trappola dell'orrore e la fuga disperata Il principale sospettato è John Woeltz, 37 anni, investitore in criptovalute originario del Kentucky. L’uomo avrebbe torturato il giovane italiano nel tentativo di ottenere le credenziali di accesso ai suoi conti in criptovalute. Gli inquirenti hanno parlato di torture brutali: il turista sarebbe stato legato con un cavo elettrico, colpito con un taser mentre aveva i piedi immersi nell’acqua, costretto ad assumere cocaina e minacciato con una motosega elettrica per l’amputazione degli arti. All’interno dell’abitazione, la polizia ha rinvenuto una serie di foto Polaroid scioccanti che mostrano la vittima legata e seviziata. In una di queste immagini l’uomo è stato fotografato mentre era seduto su una sedia, con una pistola puntata alla testa. Disputa sulle criptovalute all’origine del sequestro Dalle prime indagini emerge che l’episodio potrebbe essere nato da un conflitto finanziario legato a un investimento in criptovalute. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il rapitore avrebbe tentato di estorcere milioni di dollari al turista usando la violenza e la tortura come mezzo di pressione psicologica e fisica. Il giovane italiano, dopo la fuga, è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Bellevue Hospital, dove è ora in cura per le ferite subite. John Woeltz è stato arrestato con accuse gravi: sequestro di persona, aggressione e possesso illegale di armi. Arrestata anche una seconda persona, una donna di 24 anni residente a Manhattan. La polizia sta interrogando altri due individui coinvolti nel settore delle criptovalute, un imprenditore e un investitore, sospettati di essere collegati al caso.

