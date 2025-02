Palermo: orrore a Blufi, cane Brian torturato e ucciso; taglia di 1.500 euro per informazioni

A Blufi, nel Parco delle Madonie in provincia di Palermo, il cane Brian è stato trovato morto dopo essere stato legato, picchiato, scuoiato e impiccato. La sua scomparsa era stata segnalata giorni fa sulla pagina Facebook "Dispersi sulle Madonie".

L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) ha presentato una denuncia contro ignoti e offre una ricompensa di 1.500 euro a chi fornirà informazioni utili all'identificazione dei responsabili.

Il presidente nazionale di AIDAA, Lorenzo Croce, ha dichiarato: "Quello che è accaduto a Blufi va oltre l'orrore. Brian è stato prima rapito, per diversi giorni i suoi aguzzini hanno picchiato, scuoiato vivo e impiccato. Non conosciamo la motivazione di una simile crudeltà, ma qualunque sia è, comunque, inaccettabile torturare un essere vivente, picchiarlo per giorni. Neanche il peggior criminale può immaginare una cosa del genere. Noi ci auguriamo che il responsabile venga assicurato alla giustizia. Questo è l'ennesimo atto di violenza nei confronti degli animali che ci deve far riflettere a fondo su quelle che sono le pene irrisorie previste per chi fa del male a queste creature innocenti".

