Notte di festa per lo scudetto del Napoli: accoltellamenti, rapine e un Tiktoker armato arrestato

Una notte di eccessi ha accompagnato i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, con un bilancio di tre feriti, diverse aggressioni, rapine e l’arresto di un noto Tiktoker armato. I carabinieri hanno effettuato controlli su tutto il territorio, riscontrando numerosi episodi di violenza e illegalità.

Tre feriti e veicoli abbandonati: indagini in corso

Un 47enne di Cercola è stato aggredito e rapinato dello scooter in via Sambuco. Colpito con il calcio di una pistola, è stato medicato all’ospedale Villa Betania e dimesso. A Caserta, un 28enne è stato accoltellato allo zigomo da sconosciuti ed è stato curato al Pellegrini. Nello stesso ospedale è stato soccorso anche un cittadino belga di 27 anni, ferito con un’arma da taglio in via Poerio. La sua prognosi è di dieci giorni. I carabinieri stanno indagando su tutti e tre gli episodi.

Durante i controlli, è stata trovata e sequestrata una pistola scacciacani calibro 38 in un’auto modificata e abbandonata in piazza Nazionale. Sempre nella stessa zona, due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati arrestati mentre cercavano di far esplodere un grosso petardo artigianale in piazza del Gesù. Nella loro disponibilità sono stati rinvenuti altri sei ordigni, denominati Kobra, per un totale di 280 grammi.

Arrestato Tiktoker con revolver carica e matricola abrasa

Tra i fermati anche M.N., un Tiktoker di 26 anni, che ha cercato di forzare un varco di accesso in via Acton. Alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga lanciando una pistola nei giardini di Molosiglio e ingaggiando una colluttazione con i militari. L’arma, un revolver calibro 38 special con matricola abrasa e sei proiettili, è stata recuperata e sequestrata. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa della convalida.