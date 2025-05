Roland Garros, addio al singolare per Sara Errani: Oggi finisce una parte di me

Sara Errani chiude ufficialmente la sua carriera nel tennis in singolare, proprio dove aveva vissuto alcune delle sue emozioni più grandi: al Roland Garros. L’azzurra è stata eliminata nel secondo turno delle qualificazioni dallo Slam parigino, sconfitta in tre set dalla tedesca Anna-Lena Friedsam. L’epilogo era atteso, dopo che la stessa Errani aveva annunciato l’intenzione di ritirarsi dal singolo durante gli Internazionali d’Italia.

La lettera d'addio pubblicata su Instagram

Poco dopo la partita, la tennista bolognese ha affidato ai social un lungo messaggio per raccontare l’emozione di questo momento: "Parigi, 22 maggio 2025. Non so da dove iniziare… non riesco a smettere di piangere per il dispiacere. Oggi è stata la mia ultima partita di singolo a tennis", ha scritto. Errani ha spiegato di non aver voluto dare troppa importanza alla gara, scegliendo di viverla come una qualsiasi altra, ma di essere stata travolta dalle emozioni dopo il match.

"Forse mi sto pentendo di averla gestita così… senza aver fatto venire tutte le persone importanti della mia vita", ha aggiunto, ringraziando poi la famiglia: "Mio babbo, mia mamma, mio fratello… siete stati la mia forza silenziosa. Se sono arrivata fin qui è grazie a voi".

Pur dicendo addio alla carriera in singolare, Errani ha confermato che proseguirà l’attività nel doppio e nel misto: "Ci rivediamo prestissimo in campo", ha assicurato ai suoi fan.

Cobolli e Djokovic in finale nei tornei ATP

Nel frattempo, buone notizie per il tennis maschile italiano: Flavio Cobolli ha raggiunto la finale dell’ATP 500 di Amburgo superando in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 2-6, 7-5, 6-4. Il romano, attuale numero 35 del mondo, affronterà in finale il vincente tra il russo Andrey Rublev e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Finale anche per Novak Djokovic al torneo ATP 250 di Ginevra. Il serbo, numero 6 del mondo, ha sconfitto in semifinale Cameron Norrie in tre set (6-4, 6-7, 6-1). Domani sfiderà il polacco Hubert Hurkacz per conquistare il suo centesimo titolo in carriera.