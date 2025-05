Attacco con coltello alla stazione di Amburgo: almeno 12 feriti, arrestata una donna

Nuovo episodio di violenza in Germania: nella mattinata di venerdì 23 maggio, un attacco con coltello ha scosso la stazione centrale di Amburgo, dove almeno dodici persone sono rimaste ferite. Secondo fonti locali, sei delle vittime versano in condizioni gravi.

Panico sui binari, la polizia blocca una sospetta

L'aggressione si è consumata tra i binari 13 e 14, causando il caos tra i passeggeri. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti tempestivamente sul posto. Alcuni dei feriti sono stati soccorsi direttamente all'interno dei treni.

La polizia federale tedesca ha confermato l’arresto di una donna sospettata di aver compiuto l’attacco. L’annuncio è stato pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter), mentre sono in corso le indagini per chiarire le motivazioni del gesto.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’identità della donna né sulle cause che l’avrebbero spinta all’azione. La stazione di Amburgo è rimasta presidiata dalla polizia per garantire la sicurezza dei viaggiatori e facilitare le operazioni investigative.