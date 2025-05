Victoria Cabello punge Michele Morrone: Come attore è un cane dopo l'intervista a Belve

Victoria Cabello non ha risparmiato parole taglienti nei confronti di Michele Morrone, dopo le sue dichiarazioni durante l’intervista a Belve. La conduttrice ha colto l’occasione per commentare con ironia il discusso intervento dell’attore, che aveva suscitato scalpore per aver dichiarato di considerarsi il secondo miglior attore italiano, subito dopo Alessandro Borghi.

Lo scambio ironico con Roberto Bolle all’Università Cattolica

L’episodio si è svolto durante un incontro pubblico all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove la Cabello ha intervistato Roberto Bolle. Di fronte agli studenti, la conduttrice ha scherzato con il ballerino sul tema delle doti recitative di Morrone, citando esplicitamente la sua apparizione a Belve. “Quindi attore… ma bravo come quello da Francesca Fagnani a Belve che ha detto di essere più bravo di tutti?”, ha detto, provocando l’ilarità del pubblico. “Forse solo Borghi viene dopo di lui… Come si chiama? Morrone?” ha aggiunto, con Bolle che ha confermato.

Il momento più pungente è arrivato quando Cabello ha affermato: “Ah, l’hai visto anche tu? Sei più o meno bravo di lui? Secondo me lui è un cane. Però è una mia personalissima interpretazione”, scatenando risate tra i presenti.

Michele Morrone e le polemiche nate dopo Belve

Durante la sua intervista con Francesca Fagnani, Michele Morrone aveva dichiarato che in Italia “è difficile che qualcuno che si sente grande si senta grande anche con me”, aggiungendo che tra gli attori più bravi di lui c’era solo Alessandro Borghi. Alla domanda su chi fossero i tre peggiori, aveva risposto: “Quasi tutti”.

Le sue parole hanno sollevato un’ondata di critiche sui social, spingendolo a intervenire di nuovo per chiarire la sua posizione: “Non mi sento parte di un cinema, quello italiano, che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei diversi”.