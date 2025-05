Belve su Rai 2 il 20 maggio: Michele Morrone, Floriana, Raz Degan e Benedetta Rossi tra gli ospiti

Domani, martedì 20 maggio, torna in prima serata su Rai 2 l’appuntamento con Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda alle 21.20. La nuova puntata vedrà protagonisti quattro volti noti pronti a mettersi in gioco nel celebre faccia a faccia con la giornalista.

Gli ospiti della puntata di Belve del 20 maggio

Saranno ospiti della serata l’attore Michele Morrone, protagonista di film e serie di successo, Floriana, vincitrice del Grande Fratello, l’attore e regista Raz Degan e la seguitissima cuoca Benedetta Rossi, volto amato dei social e della TV. Tutti pronti a rispondere alle domande pungenti di Francesca Fagnani, nota per il suo stile diretto, irriverente e senza filtri.

Il format di Belve, ormai diventato un cult, mantiene la sua formula vincente: tre ospiti a puntata che si raccontano in interviste schiette, accompagnate dall’immancabile sigla di chiusura con i fuori onda, uno dei momenti più amati dal pubblico.

Il programma è una produzione Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, è scritto con Giorgio Cappozzo, Francesca Filiasi, Antonio Pascale, Andrea Punzo e Giovanni Todescan, con la consulenza autoriale di Giancarlo De Andreis. La regia è affidata a Mauro Stancati.