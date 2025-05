Fiorello sogna Domenica In: Lo farei a modo mio, con show, balletti e super ospiti

Fiorello sogna di rivoluzionare Domenica In con un format tutto suo: show, balletti e ospiti, lontano dall’attuale versione di Mara Venier. Durante una diretta Instagram, ha dichiarato di voler portare un grande spettacolo, puntando sulla sua passione per lo spettacolo e non sulle interviste tradizionali.

Fiorello torna a far parlare di sé con una dichiarazione sorprendente durante una diretta Instagram notturna con Fabrizio Biggio: vorrebbe condurre "Domenica In", ma solo con un format completamente nuovo. L’idea è quella di un grande spettacolo, molto diverso da quello attuale guidato da Mara Venier. “Io faccio spettacolo, non interviste”: la visione di Fiorello “Mara l’ha fatto alla Mara Venier”, ha detto Fiorello. “Io invece farei qualcosa che somiglia al grande show del sabato sera, ma la domenica pomeriggio. Con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, super ospiti. Non sono bravo con le interviste, io faccio spettacolo”. Lo showman ha ricordato la sua esperienza a "Buona Domenica" accanto a Maurizio Costanzo, sottolineando quanto la giornata domenicale possa offrire spazio creativo per intrattenere il pubblico con preparazione e cura nei dettagli. Con la consueta ironia, ha aggiunto: “Però ci dobbiamo sbrigare, siamo vecchi, non possiamo aspettare troppo”. Fiorello e Rai: un legame ancora possibile? Durante la stessa diretta, Fiorello ha accennato anche al futuro del suo percorso televisivo: “Abbiamo fatto due edizioni di ‘Viva Rai 2’, potevamo continuare, ma ora ci rilassiamo in radio, aspettando una nuova idea”. Sull’ipotesi di rivederlo in Rai, è intervenuto il direttore dell’Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone, con un paragone eloquente: “È come chiedermi se voglio Mbappè alla Lazio”. E ha aggiunto con tono scherzoso: “Se lui lo fa, torno a fare l’autore e vado a lavorare con lui”.

