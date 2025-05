Lavrov: Irrealistico negoziare in Vaticano sulla guerra in Ucraina

Home / Social News / Lavrov: Irrealistico negoziare in Vaticano sulla guerra in Ucraina

La possibilità di avviare colloqui di pace sull'Ucraina presso la Santa Sede viene definita "irrealistica" dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Secondo Mosca, l'ipotesi di utilizzare il Vaticano come sede per i negoziati tra Russia e Ucraina non è adatta né opportuna. Lavrov: “Territorio cattolico inadatto a trattative ortodosse” Lavrov ha spiegato che sarebbe “un po’ inelegante” per i Paesi ortodossi trattare su “questioni legate all’eliminazione delle cause profonde del conflitto” in un luogo simbolicamente cattolico come il Vaticano. La dichiarazione arriva mentre la Santa Sede continua a offrire la propria disponibilità a facilitare un dialogo. Il Cremlino ha inoltre precisato che non è ancora stata individuata una sede definitiva per eventuali negoziati, lasciando aperta la questione ma escludendo di fatto Roma come possibile opzione.

