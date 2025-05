Fallout 76 - stagione 21

Rispolvera gli stivali da pesca, perché Fallout 76: Fissione per la pesca uscirà il 3 giugno. Disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Fallout 76, questo aggiornamento porta un attesissimo e rilassante passatempo estivo nella Zona Contaminata. I giocatori potranno esplorare luoghi in cui lanciare la lenza in Appalachia e affrontare una serie di missioni per ottenere la prima canna da pesca e una serie di nuovi contenuti e ricompense di gioco.

Guarda il trailer della prossima stagione:

https://www.youtube.com/watch? v=xxEvXeylL50

Con questo nuovo aggiornamento, ovunque è già possibile nuotare ora è anche possibile pescare. Esche, condizioni meteorologiche, canne da pesca e luoghi genereranno nuovi tipi di pesci. In questo modo, i pescatori potranno provare diverse combinazioni per catturare varie prede: pesci comuni, uno dei 12 axolotl più ambiti disponibili ogni mese e alcune leggende locali (i pesci da trofeo).

I pesci si possono mangiare per ripristinare salute e fame, o convertire in bocconcini da cucinare per ottenere effetti ulteriori. I giocatori possono anche condividere uno spuntino con Linda-Lee, il granchio eremita gigante dell'Approdo del Pescatore, per ricevere un oggetto leggendario.Alla pubblicazione si unisce la stagione 21: Fissione per la pesca.

Questa stagione introduce nuove sfide di pesca, che una volta completate ricompensano i giocatori con potenziamenti per la canna da pesca e nuovi oggetti ittici per il C.A.M.P.

Fallout 76: Fissione per la pesca sarà disponibile su Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 3 giugno. Fallout 76 è disponibile anche con Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra.