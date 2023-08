Fallout 76 - stagione 14 Lotta per la libertà

Libertà in tutta l’Appalachia con la stagione 14, Lotta per la libertà, di Fallout 76 in arrivo oggi su tutte le piattaforme. I giocatori possono accumulare S.C.O.R.E. procedendo nella stagione e completando le attività di gioco. Lungo il cammino, otterranno ricompense patriottiche per il C.A.M.P., beni di consumo, valute ed elementi estetici.



Guarda il trailer della stagione 14 qui:

https://www.youtube.com/watch? v=zybYT-CBxQY&t=2s



Che i giocatori siano appena usciti dal Vault o abitanti dell’Appalachia da molto tempo, tante sono le attività da affrontare da soli o con gli amici completando sfide giornaliere e settimanali per sbloccare le ricompense di Lotta per la libertà. Tra le ricompense abbiamo oggetti come gli arredi speciali a tema Studio Ovale per il C.A.M.P., l’espositore per armi aquila intagliata, un fermentatore da birrificio, elementi estetici come la vernice passeggiata spazio profondo per armatura atomica e tanto altro.



Nell’aggiornamento della stagione 14 ci sono anche miglioramenti vari, inclusi requisiti ridotti per le carte Talento, modifiche al banco da lavoro e la possibilità di utilizzare la visuale libera in modalità foto.



Il rosso, il bianco e il blu risaltano nell’Appalachia post-nucleare della stagione 14, Lotta per la libertà, su tutte le piattaforme. Gli abbonati attivi a Fallout 1st ricevono anche ricompense bonus salendo di livello. Scopri di più su come diventare membro di Fallout 1st sul sito ufficiale.

Altre News per: falloutstagionelottalibertà