Vasco Rossi piange la scomparsa di Sergio Silvestri, amico e coautore

Un grave lutto ha colpito Vasco Rossi e il mondo della musica italiana: è morto a 73 anni Sergio Silvestri, storico amico e collaboratore del rocker di Zocca. I due si conoscevano dai tempi del collegio salesiano San Giuseppe di Modena, dove nacque un legame profondo, fatto di sogni condivisi e di note suonate fianco a fianco. Un'amicizia che ha fatto la storia del rock italiano Silvestri è stato coautore del brano “La strega (la diva del sabato sera)” del 1979 e ha avuto un ruolo chiave nel percorso artistico di Rossi, presentandogli anche Maurizio Solieri, il chitarrista che sarebbe diventato una colonna portante della band del Kom. Dopo anni trascorsi in città diverse – Vasco a Bologna, Sergio a Londra – si ritrovarono a Zocca negli anni Settanta, nei locali di Punto Radio, l’emittente fondata da Rossi nel 1975. Silvestri si propose come deejay e iniziò una nuova avventura al microfono, contribuendo alla rivoluzione delle radio libere. Era il cuore di un’epoca ribelle, vissuta a ritmo di musica, con passione e spirito di libertà. Vasco ha ricordato così l’amico: “E poi ci troveremo come le star… Ciao Sergio, resterai sempre vivo nel mio cuore”. Un'eredità musicale che continua Originario di Concordia sul Secchia, Sergio Silvestri ha continuato a coltivare la sua passione per la musica per tutta la vita. I suoi figli hanno fondato il gruppo Neveralone, segno che quell'amore per le note non si è mai spento, ma anzi continua attraverso le nuove generazioni. Silvestri si è spento a Mirandola (Modena), dove viveva. I funerali si terranno in forma privata sabato 24 maggio, al Terracielo di Mirandola.

