Chiara Ferragni si scontra con l'inviato di Pomeriggio 5: Basta seguirmi

Chiara Ferragni e Michel Dessì si sono scontrati a Roma durante un evento contro la violenza sulle donne, promossa dal Codacons. Dopo la conferenza, il giornalista le ha rivolto alcune domande, ma lei ha risposto assertivamente, chiedendo di essere seguita sui social e rifiutando l'intervista. Tensione tra l'influencer e il giornalista.

Tensione a Roma tra Chiara Ferragni e Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5. Lo scontro è avvenuto all’Auditorium Parco della Musica, durante un evento promosso dal Codacons contro la violenza sulle donne. Dopo la conferenza, l’imprenditrice digitale è stata avvicinata dal giornalista per alcune domande sui suoi progetti futuri.

“Comunico sui miei social, non faccio interviste”

Ferragni, che era ospite d’onore dell’evento, ha evitato ogni dichiarazione: “Sono qui per parlare di violenza sulle donne, non voglio affrontare argomenti privati”, ha detto allontanandosi. Dessì ha insistito: “Ho fatto solo una domanda”. L’influencer ha replicato seccamente: “Quando avrò novità, le comunicherò io. Non ho bisogno di fare interviste”.

Il confronto è degenerato quando Dessì ha denunciato di essere stato strattonato da un addetto alla sicurezza. “Mi sta facendo male, mi ha messo le mani addosso”, ha protestato il giornalista. Ferragni ha preso le distanze: “Non sono i miei bodyguard. Le persone che lavorano con me non farebbero mai una cosa simile”.

Quando Dessì ha paragonato il suo atteggiamento a quello di Fedez, Ferragni ha risposto: “Rispetto il vostro mestiere, non insegno nulla a nessuno. Ma so anche come rispondere con gentilezza”.

Alla provocazione sul presunto intento di “ripulire la sua immagine”, Ferragni ha concluso: “Non ho bisogno di farlo. I miei fatti parleranno da soli. Le cose in cui credo sono chiare e continuerò a sostenerle sempre”. QUI IL VIDEO