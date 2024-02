Chiara Ferragni a Pomeriggio Cinque: Lasciatemi andare dalla psicologa in pace!

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice digitale, ha recentemente espresso il desiderio di vivere un momento particolarmente delicato della sua vita lontano dai riflettori. Interpellata da Michel Dessì, giornalista inviato della trasmissione "Pomeriggio Cinque", mentre si dirigeva verso lo studio di una psicologa, Ferragni ha chiesto esplicitamente di poter procedere senza essere disturbata. "È un momento doloroso", ha dichiarato, aggiungendo di non avere nulla da dire e di voler essere lasciata in pace.

Queste dichiarazioni arrivano in un periodo in cui si rincorrono voci di una possibile crisi con il marito, il rapper Fedez. Nonostante non ci sia stata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, gli indizi di una situazione complessa tra i due sono evidenti. Fedez, dal canto suo, ha recentemente interrotto un periodo di silenzio sui social media per promuovere un nuovo episodio del suo podcast "Muschio Selvaggio".

Chiara Ferragni ha sempre posto grande attenzione alla salute mentale, come dimostrano le sue precedenti dichiarazioni e la scelta di sottoporsi a terapia EMDR per superare un trauma. La sua apertura su questi temi ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere psicologico.

La situazione attuale sembra confermare le difficoltà personali che l'influencer sta affrontando, nonostante il successo professionale e la fama. Ferragni, infatti, ha più volte sottolineato come, nonostante le apparenze, anche lei attraversi momenti di fragilità e difficoltà.