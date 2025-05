Giro d'Italia, oggi la 13ª tappa da Rovigo a Vicenza: orario, percorso e dove seguirla in diretta

Oggi, venerdì 23 maggio, si corre la 13ª tappa del Giro d’Italia 2025, da Rovigo a Vicenza. Dopo la vittoria di Kooij, la corsa prosegue su un percorso difficile, che potrebbe modificare la classifica. Segui gli aggiornamenti e la diretta dell’evento.

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2025 si corre oggi, venerdì 23 maggio, con partenza da Rovigo e arrivo a Vicenza. Dopo il successo in volata del giovane Olav Kooij a Viadana, la Corsa Rosa prosegue con una frazione insidiosa, che potrebbe rimescolare le carte in classifica.

Isaac Del Toro resta in maglia rosa per il quarto giorno consecutivo, con un vantaggio di 33 secondi sullo spagnolo Juan Ayuso. La tappa odierna attraversa interamente il Veneto, con un tracciato che alterna tratti pianeggianti e salite brevi ma impegnative.

Altimetria e caratteristiche del percorso

I primi 130 chilometri saranno per lo più pianeggianti, ma da quel punto in avanti inizieranno le difficoltà altimetriche. Il primo Gran Premio della Montagna sarà il Passo Rovello, già a 30 km dalla partenza. A seguire, altri GPM di quarta categoria movimenteranno la parte centrale della corsa.

Una volta giunti a Vicenza, i corridori dovranno affrontare due giri di un circuito cittadino di 20,3 km, con un finale selettivo: a soli 1.200 metri dal traguardo comincerà uno strappo secco con pendenza massima del 12% e una media del 7% nell’ultimo chilometro. La volata finale si consumerà su un rettilineo in asfalto lungo 300 metri.

Orario di partenza e diretta TV

La partenza della tredicesima tappa del Giro d’Italia è prevista per le ore 12:55. La diretta in chiaro sarà garantita da Rai Sport e Rai 2, con streaming gratuito su Rai Play. Per chi dispone di un abbonamento, sarà possibile seguire la gara su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.