Salerno, donna trovata morta nella vasca: ipotesi suicidio o omicidio

Tragedia a Fisciano, in provincia di Salerno, dove una donna di 55 anni è stata trovata senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione, situata in località Soccorso. Il corpo era immerso in una pozza di sangue e accanto è stato rinvenuto un coltello. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri dai colleghi della vittima, preoccupati per la sua assenza ingiustificata dal lavoro nel negozio di Mercato San Severino dove era impiegata.

Ipotesi suicidio, ma non si esclude l’omicidio

I carabinieri intervenuti sul posto hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause della morte. Sebbene l’ipotesi principale resti quella di un gesto estremo, non viene esclusa la possibilità che si tratti di un omicidio. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti sull'arma trovata accanto al corpo e su altri elementi rilevati nella scena.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, che potrà chiarire ulteriormente le dinamiche del decesso. Le indagini sono tuttora in corso e ogni pista resta aperta per fare luce su quanto accaduto.