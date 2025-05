Meloni a Genova: Andiamo avanti, abbiamo il consenso degli italiani e ancora tanto da fare

Giorgia Meloni, collegata alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le comunali a Genova giovedì 22 maggio, ha ribadito la determinazione del governo a proseguire con forza il proprio percorso politico. "Noi siamo tornati protagonisti, l'Italia è tornata protagonista sullo scenario internazionale", ha dichiarato la presidente del Consiglio.

“Abbiamo il coraggio e il consenso per andare avanti”

"Andremo avanti perché siamo consapevoli che tantissimo c'è ancora da fare", ha affermato Meloni, sottolineando come la forza del governo risieda nella "determinazione, compattezza" e soprattutto nel "consenso dei cittadini", elemento ritenuto essenziale per portare avanti scelte coraggiose. "Dopo due anni e mezzo, continuate a premiarci con il vostro sostegno e senza questo sostegno noi non potremmo fare le cose coraggiose che stiamo facendo", ha aggiunto.

Meloni ha poi ricordato le critiche iniziali ricevute: "Ci siamo un po' divertiti a smentire chi aveva la faccia tosta di dire che l'Italia sarebbe stata isolata", evidenziando come il governo abbia rafforzato la posizione internazionale del Paese. "Con noi l’Italia è tornata salda nella sua credibilità, nella sua visibilità, nella collocazione occidentale e nel suo ruolo europeo, dove vuole affermare con decisione l’interesse nazionale".

Immigrazione: “Ora è una priorità per l’Europa”

Tra i temi centrali affrontati dalla premier anche quello della lotta all’immigrazione irregolare. "È finalmente diventata una priorità dell’Europa", ha detto, illustrando le iniziative messe in campo: contrasto al traffico di esseri umani, accordi con i Paesi di origine e transito, e rimpatrio per chi non ha diritto all’accoglienza. "Oggi, con il primo ministro danese, abbiamo anche qualche nuova idea da mettere in campo", ha concluso Meloni.