Meloni convoca il governo sulla Flotilla, chiesta a Israele la liberazione degli italiani fermati

Giorgia Meloni riunisce il governo dopo il sequestro della Flotilla da parte di Israele e chiede la liberazione degli italiani fermati. L’operazione è avvenuta al largo di Cipro e ha coinvolto attivisti diretti a Gaza.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato una riunione urgente a Palazzo Chigi dopo il blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. L’operazione è avvenuta in acque internazionali al largo del Mediterraneo orientale e ha coinvolto anche cittadini italiani presenti a bordo.

All’incontro hanno preso parte il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Al centro del confronto, gli sviluppi legati all’intervento israeliano e le conseguenze per le persone fermate durante il sequestro delle navi dirette verso la Striscia di Gaza.

Al termine della riunione, il governo ha espresso una netta condanna per quanto accaduto, definendo l’azione un sequestro avvenuto in acque internazionali. L’esecutivo ha quindi chiesto alle autorità israeliane il rilascio immediato dei cittadini italiani trattenuti e il rispetto delle norme del diritto internazionale, oltre a precise garanzie sulla loro sicurezza.

L’esecutivo italiano ha inoltre ribadito l’intenzione di proseguire con l’invio di aiuti umanitari verso Gaza, mantenendo la cooperazione internazionale e rispettando le regole previste dalle convenzioni vigenti.