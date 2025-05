DAIMA Pack è ora disponibile in DRAGON BALL XENOVERSE 2

Da oggi con il Dragon Ball DAIMA Pack, puoi giocare nei panni di Super Saiyan 4 Goku (DAIMA) o di Super Saiyan 3 Vegeta (DAIMA) in DRAGON BALL XENOVERSE 2 !

In aggiunta ai due nuovi personaggi in arrivo dall’anime, questo pacchetto include nuovi costumi e accessori ispirati dai due personaggi e Panzy e Glorio, in arrivo dal Regno Demoniaco. Le Missioni Parallele permetteranno ai giocatori di testare i poteri di Super Saiyan 4 Goku (DAIMA) e Super Saiyan 3 Vegeta (DAIMA) contro alcuni dei più forti nemici dell’universo di Dragon Ball. Le abilità per i personaggi dei giocatori, Super Soul e nuove illustrazioni per le schermate di caricamento si aggiungono ai contenuti del Dragno Ball DAIMA Pack.

Inoltre, da oggi è disponibile un aggiornamento gratuito che include nuove battaglie contro i Raid Boss, Super Soul, schermate di caricamento, oggetti per la lobby e abilità. Sempre da oggi è disponibile il Time Patrol Support Pack che aiuta i giocatori con oggetti potenti, abilità e alcuni outfit.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/ajbgUu3r3FI