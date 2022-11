HERO OF JUSTICE PACK 1 per DRAGON BALL XENOVERSE 2 Disponibile

MentreDRAGON BALL XENOVERSE 2 celebra il suo sesto anniversario con oltre 9 milioni di unità vendute, arrivano nuovi contenuti per il gioco. Infatti, a partire da oggi, i giocatori potranno usufruire di alcuni nuovi contenuti dedicati al film DRAGON BALL SUPER - Super Hero.

Due nuovi Androidi, Gamma 1 e Gamma 2, si uniranno alla battaglia insieme a Gohan nella sua versione cinematografica. Oltre a questi tre personaggi, sarà disponibile anche l'HERO OF JUSTICE PACK 1 con 4 nuove missioni parallele, 4 nuovi costumi, nuove schermate di caricamento e 7 abilità di Gamma 1 e Gamma 2 per gli avatar dei giocatori.

Il nuovo aggiornamento include anche alcuni contenuti gratuiti, come nuovi costumi e accessori, attacchi Dual Ultimate, Super Soul, Missioni Raid, personaggi per il Colosseo degli Eroi e illustrazioni per la schermata di caricamento.

Per il trailer:

https://youtu.be/ramousIH_m4

L'HERO OF JUSTICE PACK 1 è ora disponibile negli store digitali e come parte dell'HERO OF JUSTICE PACK SET, che includerà un altro DLC ancora da svelare.

Il gioco è invece acquistabile per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, oltre a essere compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.





