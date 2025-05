Deliver At All Costs disponibile

KONAMI e lo studio svedese Far Out Games annuncino l’uscita di Deliver At All Costs. L’adrenalinico gioco di azione narrative-driven è disponibile ora per PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam®, Epic Games Store e GOG. I giocatori possono entrare in azione a partire da oggi, vestendo i panni di Winston Green, sfortunato corriere che dovrà fare i conti con intrighi, distruzione e follia in un caotico mondo ispirato agli anni '50. Che si tratti di schiantarsi contro recinzioni, di schivare abitanti infuriati o di svelare un oscuro mistero, ogni consegna sarà un vero e proprio caos. Soundtrack che ha segnato un'epocaDistribuita da Sony Music e composta da Solid Sounds, la colonna sonora di Deliver At All Costs contiene 36 brani originali rappresentativi dell'iconica epoca in cui è ambientato il gioco. La Digital Deluxe Edition include la colonna sonora come DLC; i fan delle sonorità noir possono ascoltare la soundrack fin da ora sulle principali piattaforme streaming. Nuovo Developer Diary – LancioPer celebrare l'uscita, Far Out Games ha pubblicato sul canale YouTube Delivering At All Costs un approfondito Developer Diary. In questa puntata il team riflette sul viaggio che lo ha portato da un concept approssimativo al gioco completo. Come hanno costruito il mondo di gioco da zero, come hanno infarcito ogni missione di varietà e sorprese e come hanno dato vita alla loro visione di un'ambientazione distruttibile e coinvolgente ispirata agli anni Cinquanta. Il diario evidenzia ciò che rende speciale Deliver At All Costs: dalla totale distruzione alla trama, oltre a molti segreti ancora da scoprire. E con i taccuini pieni di idee e un’inesauribile scorta di caffè bollente, il team lascia intendere che questo potrebbe essere solo l'inizio

Konami e Far Out Games annunciano la data di uscita di Deliver At All Costs. Consegna speciale! Aperti i pre-ordini digitali con uno sconto del 10%!Deliver At All Costs ha già catturato l’attenzione di migliaia di giocatori che hanno avuto l’occasione di sperimentare l’imprevedibile action distruttivo grazie all’esplosiva demo disponibile durante il recente Steam Next Fest.

Deliver At All Costs Demo disponibile oggi in attesa del primo Steam Next Fest del 2025KONAMI offre la possibilità di provare in anticipo l’avventura Destruction-Filled Delivery prima dell’apparizione ufficiale all’evento Steam del 24 febbraioKonami Digital Entertainment B.

Emozionante gioco d'azione in cui si fondono distruzione, caos e intrighi! In arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store Konami firma un accordo di pubblicazione con Far Out Games per il titolo di debutto dello studio! Konami e lo sviluppatore svedese Far Out Games annunciano Deliver At All Costs , un action che unisce caos, distruzione e mistero! Titolo di debutto dello studio, Deliver At All Costs è un gioco d'azione narratively driven, ambientato in un mondo nostalgico ispirato agli anni Cinquanta.