Deliver At All Costs Demo disponibile oggi

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) e lo studio svedese Far Out Games annunciano che Deliver At All Costs sarà giocabile per la prima volta con una demo esclusiva a febbraio, in occasione dello Steam Next Fest. Un assaggio delle missioni uniche presenti nei primi due capitoli del gioco.

Dal fluttuare per la città con il proprio pick-up mentre si consegnano palloncini, all'attraversare un terreno insidioso con un carico di angurie ammuffite destinate a una riqualificazione fraudolenta, Deliver At All Costs unisce caos, distruzione e mistero. I giocatori potranno familiarizzare con alcuni degli ambienti completamente distruttibili e scoprire i primi dettagli della storia che si svolgerà in questo eccentrico mondo ispirato agli anni '50!

Steam Next Fest February 2025 si svolgerà dal 24 febbraio al 3 marzo, ma KONAMI offrirà una settimana di accesso anticipato. A partire dal 17 febbraio, i giocatori potranno scoprire questa caotica e adrenalinica avventura prima dell’uscita ufficiale, attesa nel corso dell’anno su PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam®, Epic Games Store® e GOG.

