Annuncia lo showcase di Dune: Awakening Mid-to-Endgame

Home / Social News / Annuncia lo showcase di Dune: Awakening Mid-to-Endgame

All'inizio di questo mese, Funcom ha organizzato un Beta Weekend su larga scala del suo prossimo gioco di sopravvivenza multiplayer Dune: Awakening. L'evento è stato un vero successo, con un gran numero di giocatori che si sono riversati sulle sabbie di Arrakis per testare i sistemi principali e garantire che il gioco sia completamente pronto per il lancio del 10 giugno. I giocatori hanno avuto modo di vivere circa 20-25 ore dell'esperienza di sopravvivenza iniziale, compreso circa il 25% della mappa Hagga Basin, ma si è trattato solo di scalfire la superficie. Dune: Awakening è un gioco di sopravvivenza multigiocatore su vasta scala, e al di là della beta si trova un vasto mondo pieno di contenuti, sfide e sistemi di gioco che attendono di essere scoperti. Ecco perché lo sviluppatore e l'editore terranno un livestream esclusivo il 28 maggio, in cui gli sviluppatori mostreranno e parleranno di ciò che i giocatori possono aspettarsi di vedere man mano che si addentrano nel bacino di Hagga e oltre, verso il Deserto Profondo. Ci addentreremo nel Bacino di Hagga, mostrandovi cosa una parte di quello che potrete vedere, costruire e sperimentare nel midgame. Tratteremo anche meccaniche di gioco avanzate come il Landsraad e ci immergeremo nel Deserto Profondo per mostrarvi come l'endgame di Dune: Awakening offrà pane per i denti di tutti i giocatori, sia che si preferisca il PvE che il PvP. Non perdetevi l’appuntamento: Cosa: Oltre la Beta: Uno sguardo al mid-to-Endgame di Dune: Awakening

Dove: Twitch.tv/Funcom | YouTube.com/Funcom

Quando: 28 maggio alle 18:00 CEST Dune: Awakening arriverà su PC il 5 giugno in anteprima, mentre dal 10 giugno sarà disponibile per tutti.

Altri aggiornamenti su Dune: Awakening

Dune: Awakening Building System

Dune: Awakening, sviluppato da Funcom, è un gioco di sopravvivenza multigiocatore open world su vasta scala, in cui la costruzione di basi è una parte fondamentale della sopravvivenza del giocatore e della sua ascesa al potere su Arrakis, il pianeta più pericoloso dell'universo.

Annunciata una Beta Weekend su larga scala per Dune: Awakening

Sintonizzatevi il 10 maggio per il Global Dune: Awakening LAN Party Broadcast - in diretta da Londra e dal PAX East - dove verranno distribuite decine di migliaia di Beta key!Quando Dune: Awakening sarà disponibile il 10 giugno, i giocatori saranno liberi di immergersi nel ricco e immaginifico mondo creato da Frank Herbert e portato in vita dai pluripremiati film di Denis Villeneuve e Legendary Entertainment.

L'uscita di Dune: Awakening rimandata al 10 giugno

Dal team di Dune: Awakening a Funcom - https://www.youtube.com/live/A0KqiqdiBZ0 -La situazione si fa entusiasmante, ci stiamo avvicinando al lancio e abbiamo appena fatto partire una grande beta di anteprima in cui giornalisti e content creator hanno la possibilità di giocare alla prima parte del gioco.