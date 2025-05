Dune: Awakening Showcase esplora il Mid-to-Endgame

A pochi giorni dall'inizio dell'accesso anticipato a Dune: Awakening, previsto per il 5 giugno, prima del lancio ufficiale il 10 giugno, Funcom ha pubblicato un'anteprima di ciò che i giocatori potranno aspettarsi oltre a quanto già giocabile nella recente beta su larga scala. Ispirato ai film campioni d'incassi di Denis Villeneuve e Legendary Entertainment, Dune: Awakening porta per la prima volta un titolo open world sul vasto mondo di Arrakis.

La recente livestream ha offerto un assaggio del mid-game e soprattutto dell'end-game di Dune: Awakening. Giocando in live, Funcom ha accompagnato gli spettatori in un tour dell'ampio bacino di Hagga (di cui i giocatori hanno visto solo il 25% circa durante il weekend beta), per sottolineare le dimensioni e la varietà che i giocatori possono aspettarsi. Il rigoglioso O'odham, l'inaccessibile Hagga Rift, le alte guglie e le imponenti formazioni rocciose di Jabal Eifrit, solo per citarne alcune.

Mentre i giocatori saranno impegnati a esplorare questi paesaggi immensi e variegati, continueranno a svelare i misteri dell'avvincente storia di Dune: Awakening, di cui hanno già avuto un assaggio nella versione beta.

Prima ancora di affrontare le vaste dune e i pericoli del Deserto Profondo, i giocatori vivranno un'esperienza di sopravvivenza su vasta scala. Potranno scalare i ranghi degli Atreides o degli Harkonnen, costruire imponenti fortezze, affrontare le stazioni di prova imperiali, creare avanzati progetti, esplorare e raccogliere risorse con una grande varietà di veicoli e molto altro ancora.

La funzione Landsraad consente a chiunque di contribuire allo sviluppo della propria fazione, sia che preferisca il PvE o il PvP. Per un ciclo completo del Landsraad, date un'occhiata a Games of Power – The Landsraad Explained.

Le Scuole dell'Imperium sono una fonte importante di potere e offrono abilità provenienti da Ordini come i Mentat, le Bene Gesserit o i Maestri di Spada. In combinazione con l'ampio arsenale di armi, armature, tecnologia, veicoli e scudi Holzman dell'universo di Dune, il combattimento sandbox offre un'enorme libertà. Man mano che aumenterà il vostro potere sbloccherete abilità avanzate da varie scuole, che vi permetteranno di scoprire nuove combinazioni e sinergie. Per saperne di più, guardate Sandbox Combat – The Forms of Power.

Sono state infine svelate le date esatte di lancio in tutto il mondo. L'accesso anticipato, disponibile con l'acquisto di qualsiasi edizione Deluxe o Ultimate, inizierà il 5 giugno, mentre il lancio completo è previsto per il 10 giugno. Indipendentemente dalla data di accesso, tutti potranno precaricare Dune: Awakening su Steam il 4 giugno. La spezia scorrerà.