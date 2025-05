Rafforzamento russo al confine con la Finlandia: segnali di escalation e intimidazione

Il recente dispiegamento delle truppe russe al confine con la Finlandia rappresenta molto più di un semplice atto simbolico. Secondo Fiona Hill, analista esperta di Russia e già consigliera per l’Europa e la Russia alla Casa Bianca durante la presidenza Trump, si tratta di un'operazione concreta e strategica che coinvolge anche altri Paesi limitrofi come Norvegia, Polonia e gli Stati baltici. Un segnale diretto ai confini della NATO In un'intervista a NPR, Hill ha spiegato che i movimenti militari russi indicano un'intenzione chiara di deterrenza e pressione, mentre si avvicina il vertice NATO del 24 giugno. Le truppe stanno tornando alle postazioni originarie precedenti all'invasione dell’Ucraina del 2022, in un contesto in cui Helsinki si è già attivata da tempo con il rafforzamento della difesa e l’adesione alla NATO. “La Russia vuole far vedere che è presente e pronta, lancia segnali non solo alla Finlandia ma anche ad altri Paesi vulnerabili ai suoi confini,” ha dichiarato Hill. “Le operazioni in corso comprendono anche sabotaggi e minacce contro infrastrutture critiche nazionali”. Espansione più ampia in atto Il New York Times ha recentemente pubblicato immagini satellitari che confermano nuove infrastrutture militari russe lungo il confine finlandese, segnalando che il rafforzamento in corso va oltre il semplice riposizionamento precedente al 2022. Le valutazioni della NATO parlano di una possibile espansione più ampia e duratura. Anche economisti come Sergei Guriev (London School of Economics) ed Elizaveta Osetinskaya (The Bell) notano un aumento rilevante della spesa militare russa, con fondi segreti anticipati nei primi mesi dell’anno, alimentando sospetti su preparativi in vista di una nuova escalation, sia in Ucraina sia su altri fronti ancora sconosciuti. Secondo Hill, il presidente Vladimir Putin ha bisogno di mantenere e giustificare l’enorme apparato militare costruito negli ultimi anni, e i confini NATO rappresentano lo scenario più probabile per un suo utilizzo strategico continuativo.

