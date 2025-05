Giro d'Italia 2025, Carapaz trionfa in solitaria all'11ª tappa: Del Toro conserva la maglia rosa

Richard Carapaz torna al successo al Giro d’Italia dopo sei anni, conquistando l’undicesima tappa dell’edizione 2025. L’ecuadoriano ha dominato la frazione Viareggio-Castelnovo ne’ Monti di 186 km, caratterizzata da un dislivello complessivo di 3.850 metri, grazie a una fuga decisiva nel tratto finale.

Del Toro resta leader, Ayuso e Ciccone sul podio di tappa

Alle sue spalle, il messicano Isaac Del Toro ha chiuso in seconda posizione e consolida la sua leadership in classifica generale, mantenendo la maglia rosa con un margine aumentato su Juan Ayuso, ora distante 31 secondi. Terzo posto di giornata per Giulio Ciccone, che ha preceduto allo sprint Tom Pidcock e Egan Bernal.

Per l’azzurro si tratta del secondo podio in questa edizione della Corsa Rosa, dopo quello ottenuto nella tappa di Siena. Il gruppo dei big è arrivato con un distacco minimo, ma senza riuscire a contrastare la brillante azione di Carapaz.