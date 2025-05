Maria Braccini chiude con Jannik Sinner: Nessun fidanzato, nessun ritorno

Maria Braccini interrompe le voci di un possibile ritorno con Jannik Sinner. L'influencer e modella italiana chiarisce sui social di essere single e di non aver alcuna relazione sentimentale al momento, mettendo così fine a qualsiasi speculazione.

Maria Braccini rompe il silenzio e spegne ogni voce su un possibile ritorno di fiamma con Jannik Sinner. L'influencer e modella italiana ha risposto in modo diretto alle domande dei fan sul suo profilo Instagram, chiarendo che nella sua vita sentimentale al momento non c’è nessuno. “No. Nessun ritorno. Nessun fidanzato. Per favore...”, ha scritto sotto uno degli ultimi post, mettendo fine ai rumors circolati negli ultimi giorni.

La smentita dopo l'avvistamento a Roma durante gli Internazionali d’Italia

Le voci si erano intensificate dopo che Maria Braccini era stata vista a Roma durante gli Internazionali d’Italia 2025, proprio mentre Sinner si preparava per la finale contro Carlos Alcaraz. Alcuni follower avevano notato la coincidenza, lasciando commenti allusivi sotto una foto della Braccini davanti alla Fontana di Trevi. "Ciao Maria... come mai sei a Roma in questi giorni? Noi ci speriamo sempre", ha scritto un utente. "Ti sei rifidanzata con lui?", ha chiesto un altro.

La risposta di Maria non ha lasciato dubbi e ha chiuso definitivamente il capitolo con il tennista altoatesino. I due si erano conosciuti nel 2020 durante una vacanza in Val Pusteria e la loro relazione, mantenuta sempre lontana dai riflettori, era proseguita fino alla primavera del 2024, terminando poco dopo la vittoria di Sinner al Masters 1000 di Miami.