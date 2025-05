Veeam - Kasten v8

Veeam rivoluziona la resilienza dei dati Kubernetes con Kasten v8, Veeam Vault e una partnership strategica con Red HatLa versione 8 di Veeam Kasten per Kubernetes permette alle aziende di unificare la protezione dei dati di macchine virtuali e container, rafforzare la sicurezza, semplificare la gestione operativa, accelerare l’adozione di Red Hat OpenShift e scalare in modo sicuro i carichi di lavoro moderni

Veeam Software, leader globale numero 1 per quota di mercato nella Data Resilience, annuncia oggi il lancio di Veeam Kasten for Kubernetes v8, progettato per portare la resilienza dei dati sia alle macchine virtuali (VM) tradizionali sia agli ambienti cloud-native, offrendo sicurezza ed efficienza operativa senza pari. Veeam Kasten for Kubernetes v8 introduce nuove innovazioni nella resilienza dei dati Kubernetes, fornendo una moderna virtualizzazione pronta per l'impresa, sicurezza migliorata, operazioni senza sforzo su larga scala e la massima libertà di scelta per il cliente. Questa ultima release rafforza l'impegno di Veeam nel consentire alle aziende di gestire i propri dati in modo trasparente in un'infrastruttura unificata, in modo sicuro e senza sforzo.

“Veeam Kasten for Kubernetes v8 segna un significativo passo avanti nella nostra missione di fornire alle aziende una resilienza dei dati senza pari per gli ambienti Kubernetes,” ha dichiarato Gaurav Rishi, Vice President of Product Management di Veeam. “Questa ultima versione consente alle organizzazioni di gestire senza problemi le VM tradizionali e le applicazioni moderne su un'unica piattaforma, assicurando che i dati siano sicuri e accessibili. La nuova integrazione con Veeam Vault fornisce una soluzione di backup offsite completamente gestita che elimina costi imprevisti, a beneficio dei clienti Veeam esistenti che desiderano espandere la protezione dei dati per includere Kubernetes. Consolidando tutti i loro dati sotto la gestione affidabile di Veeam, i clienti possono implementare una soluzione completa per i loro carichi di lavoro delle applicazioni Kubernetes, massimizzando l'efficienza operativa e migliorando la resilienza dei dati nel complesso panorama IT odierno.”

Le nuove funzionalità e i vantaggi chiave di Veeam Kasten for Kubernetes v8 includono:

Virtualizzazione Moderna Pronta per l'Azienda: Kasten v8 unifica la resilienza dei dati per le VM su Kubernetes e per le applicazioni containerizzate, ottimizzando le operazioni e aumentando l'efficienza. Il nuovo Recupero a livello di file (FLR) per le VM KubeVirt consente ripristini granulari che accelerano i tempi di recupero ed eliminano i processi manuali. Ciò permette alle organizzazioni di recuperare singoli file dai backup senza la necessità di ripristinare intere VM clonate, un aspetto essenziale per le aziende che adottano soluzioni come Red Hat OpenShift Virtualization. Inoltre, la nuovo dashboard delle macchine virtuali offre una visualizzazione incentrata sul carico di lavoro tra i namespace del cluster per semplificare il processo di identificazione delle risorse dipendenti da Kubernetes di ogni VM e rende semplice la configurazione della coerenza del backup.

Kasten per la Virtualizzazione ModernaRed Hat OpenShift Virtualization Engine fornisce una soluzione dedicata alle organizzazioni che intendono sostituire le capacità di virtualizzazione legacy utilizzando la piattaforma Red Hat OpenShift, la piattaforma di applicazioni cloud ibrida leader del settore basata su Kubernetes. A supporto di questo approccio "VM-first", Veeam ha rilasciato Kasten for Modern Virtualization – un'opzione di prezzo personalizzata progettata per allinearsi perfettamente con Red Hat OpenShift Virtualization Engine. Questa nuova offerta, sviluppata attraverso la forte collaborazione go-to-market tra Veeam e Red Hat, fornisce una base migliorata per la sicurezza e conveniente per la modernizzazione della virtualizzazione. Essa consente alle organizzazioni di migliorare l'efficienza operativa, aprendo la strada a un futuro cloud-native.

"Red Hat OpenShift Virtualization Engine offre ai clienti un'edizione di virtualizzazione dedicata per migrare, gestire e scalare le macchine virtuali. Man mano che le aziende portano avanti la loro strategia di cloud ibrido ri-ospitando rapidamente le applicazioni virtualizzate su piattaforme progettate per la virtualizzazione moderna, la resilienza dei dati rimane un imperativo strategico,” ha dichiarato Mike Barrett, vice president and general manager, Hybrid Platforms, Red Hat. “Con l'ultima release di Kasten, Veeam continua a fornire innovazione allineata a queste esigenze in evoluzione. L'architettura Kubernetes-native e l'ottimizzazione di Veeam su Red Hat OpenShift offrono ai nostri clienti una soluzione più scalabile ed economicamente vantaggiosa per proteggere i carichi di lavoro virtualizzati oggi, gettando al contempo solide basi per l'adozione dei container nel tempo.”

Veeam Kasten riflette la costante dedizione di Veeam nel fornire alle aziende gli strumenti necessari per gestire e proteggere i propri dati in modo efficace in un panorama in rapida evoluzione. Veeam Kasten per Kubernetes v8 e Kasten per la Virtualizzazione Moderna sono ora disponibili. Per maggiori informazioni visita https://www.veeam.com.