Robbie Williams lancia l'album 'Britpop': da oggi online il singolo rock 'Rocket' con Tony Iommi

Robbie Williams torna con un nuovo album di inediti intitolato 'Britpop', un progetto che omaggia le sonorità e l’estetica della musica britannica degli anni ’90. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi canali social, accompagnato dal lancio del primo singolo ufficiale 'Rocket', disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo 'Rocket' con Tony Iommi e l'estetica punk

Il brano, scritto da Robbie Williams insieme a Karl Brazil, Tom Longworth e alla leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi, è una traccia ad alta energia con un ritornello potente, batteria incalzante e un assolo di chitarra in puro stile heavy metal. Il videoclip ufficiale sarà pubblicato venerdì e mostra Robbie in un look punk: pantaloni scozzesi rossi, giacca da motociclista in pelle decorata da graffiti, catena al collo e flash mob tra i luoghi simbolici di Londra. Alcune scene sono state girate anche a Birmingham, città natale di Iommi, dove i due artisti compaiono insieme.

La copertina dell’album richiama visivamente il titolo, mostrando un dipinto ispirato a uno degli outfit più iconici di Robbie Williams: la tuta rossa indossata al Glastonbury Festival del 1995, in piena epoca Britpop.

Un tributo personale all’era Britpop e un tour europeo

“Volevo creare l’album che avrei voluto pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l’apice del Britpop, un’epoca d’oro per la musica britannica”, ha dichiarato Robbie. “Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo disco: è crudo, pieno di chitarre, più potente ed energico. C’è un po’ di ‘Brit’ e un po’ di ‘pop’. Sono molto orgoglioso di questo progetto”.

Il nuovo tour estivo, inizialmente annunciato come 'Robbie Williams Live 2025' e ora rinominato 'Britpop', partirà il 31 maggio da Edimburgo, toccando poi Londra, Manchester, Bath e altre città del Regno Unito e d’Europa. In Italia è prevista un’unica data: 17 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Durante lo show, Robbie Williams eseguirà anche il nuovo singolo 'Rocket'.