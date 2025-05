Scintille tra Federica Pellegrini e Samuel Peron: Ti denuncio per body shaming, ma è tutto ironico

Dopo il ritorno di Federica Pellegrini a "Sognando Ballando," la campionessa olimpica ha condiviso un divertente video delle prove di ballo con Samuel Peron, scatenando un vivace scambio di battute. Tra ironia e simpatia, la loro intesa ha fatto sorridere i follower, dimostrando che anche nelle sfide più serie si può ridere insieme.

Dopo il ritorno di Federica Pellegrini nel programma Sognando Ballando con le Stelle, la campionessa olimpica ha condiviso con i suoi follower un video esilarante delle prove di ballo insieme a Samuel Peron. I due si cimentano in un Tango sulle note di Back to Black di Amy Winehouse, ma a rubare la scena non è stata la coreografia, bensì il vivace botta e risposta tra i due protagonisti.

Battibecchi e ironia in sala prove

Samuel Peron, noto per la sua franchezza, ha dispensato commenti pungenti durante le prove: "Hai due metri di gambe, non devi salire troppo...", "Non devi saltare, non so più come dirtelo!", fino a un colorito "Dai cao". Federica Pellegrini, tra una risata e l’altra, ha risposto con ironia: "Guarda che io ti denuncio per body shaming". Il tutto si è svolto in un clima divertente e scherzoso, con la nuotatrice che è stata soprannominata “orso” per alcuni movimenti impacciati.

"So benissimo che il body shaming è un tema serio e delicato", ha chiarito Pellegrini, "ma in questo caso è stato trattato con leggerezza e senza cattive intenzioni. È vero, ogni tanto sono un po' Orso".

Il video, pubblicato sui social, ha fatto il pieno di visualizzazioni e risate, ma ha anche attirato qualche critica. Un utente ha commentato: "Meglio che nuoti...", scatenando la risposta secca della Divina: "Disse la più figa, la più brava, l’etoile di sto... mondo".