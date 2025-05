COMPUTEX 2025 - AMD nuove schede grafiche e i processori Ryzen Threadripper

AMD ha svelato i suoi più recenti avanzamenti nell’elaborazione ad alte prestazioni con l’introduzione delle schede grafiche Radeon™ RX 9060 XT e Radeon AI PRO R9700, insieme ai processori Ryzen Threadripper serie 9000. Concepiti per gestire i carichi di lavoro più esigenti nel gaming, nella creazione di contenuti, negli ambiti professionali e nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, questi innovativi prodotti ridefiniscono i confini delle prestazioni computazionali.

“Questi annunci evidenziano il nostro impegno nel fornire costantemente innovazioni all’avanguardia in tutta la gamma di prodotti”, afferma Jack Huynh, Senior Vice President e General Manager del Computing and Graphics Group di AMD. “Radeon RX 9060 XT e Radeon AI PRO R9700 portano le prestazioni e le funzionalità AI di RDNA 4 alle workstation e ai gamer di tutto il mondo, mentre la nuova serie Ryzen Threadripper 9000 definisce un nuovo parametro di riferimento per i desktop high-end e le workstation professionali. Queste soluzioni incarnano la nostra vision di offrire a creativi, giocatori e professionisti la potenza e l’efficienza necessarie per spingersi oltre i confini attuali e alimentare la creatività”.

Le nuove GPU Radeon RX 9060 XT, basate sull’avanzata architettura AMD RDNA 4, garantiscono un’esperienza di gioco fluida e reattiva a 1440p con upscaling ottimizzato da FSR 4 ML e ray tracing accelerato. Dedicate a chi crea universi virtuali, narra storie attraverso i pixel o compete nel mondo degli esport, queste schede forniscono la potenza computazionale e l’intelligenza necessarie per elevare ogni tipo di esperienza.

AMD ha inoltre presentato la Radeon AI PRO R9700, una GPU di nuova generazione fondata sull’architettura AMD RDNA 4 dotata di acceleratori AMD AI di seconda generazione. Equipaggiata con 32GB di memoria grafica e supporto PCIe Gen 5, questa soluzione è concepita per l’inferenza AI locale, la messa a punto dei modelli e l’elaborazione di carichi di lavoro creativi complessi, offrendo piena scalabilità per configurazioni multi-GPU.

AMD ha anche svelato i processori Ryzen Threadripper PRO serie 9000 WX e Ryzen Threadripper serie 9000, che vantano un numero di core senza precedenti, un’eccezionale larghezza di banda della memoria e funzionalità di piattaforma next-gen per workstation professionali e sistemi “enthusiast”. Sia che si tratti di rendering VFX cinematografici, simulazioni fisiche realistiche o messa a punto locale di modelli di intelligenza artificiale con miliardi di parametri, questi processori sono progettati per eliminare i colli di bottiglia e catalizzare l’innovazione.

AMD potenzia il gaming di nuova generazione attraverso l’intelligenza artificiale

Concepita per garantire un’esperienza di gioco ultra-fluida a 1440p, la Radeon RX 9060 XT risponde alle richieste dei gamer più esigenti. Equipaggiata con memoria GDDR6 fino a 16 GB e 32 unità di calcolo AMD RDNA 4, questa GPU raddoppia le prestazioni di ray-tracing rispetto alla generazione precedente, regalando ai giocatori illuminazione, ombre e riflessi più realistici che conferiscono autenticità ai mondi virtuali.

Gli acceleratori AI di seconda generazione supportano funzionalità come FidelityFX™ Super Resolution 4 (FSR 4), che sfrutta l’apprendimento automatico per incrementare il frame rate e la qualità visiva anche nelle condizioni di rendering più complesse. HYPR-RX fornisce una suite integrata di ottimizzazioni, inclusi Radeon Super Resolution e Fluid Motion Frames per tempi di risposta immediati e immagini fluide e coinvolgenti. Grazie al supporto dei tipi di dati FP8 e della sparsità strutturata, la RX 9060 XT è predisposta per la futura generazione di gameplay potenziato dall’intelligenza artificiale, strumenti creativi ed esperienze generative.

Prezzo e disponibilità

Le schede grafiche AMD Radeon RX 9060 XT saranno disponibili presso i principali partner produttori, tra cui Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX e Yeston, nel corso dell’anno. La AMD Radeon RX 9060 XT 8GB sarà proposta al prezzo di 299 dollari, mentre la versione AMD Radeon RX 9060 XT 16GB avrà un costo di 349 dollari.

AMD Radeon AI PRO R9700: pensata per le workstation dotate di AI

I professionisti impegnati nello sviluppo dell’intelligenza artificiale possono affidarsi ad AMD Radeon™ AI PRO R9700 per velocizzare l’inferenza locale, la messa a punto dei modelli e altri workflow data-intensive. Grazie agli acceleratori AI di seconda generazione che offrono prestazioni fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente2 e al pieno supporto dello stack software ROCm™ su Linux, con l’implementazione per ROCm™ su Windows in arrivo, la R9700 è progettata per applicazioni AI ad alte prestazioni garantendo controllo e flessibilità on-device.

La Radeon AI PRO R9700 scala efficacemente anche in configurazioni multi-GPU, aumentando memoria e capacità computazionale per gestire modelli di grandi dimensioni e attività parallele. Questa versatilità la rende perfetta per workstation avanzate dedicate a simulazioni complesse, rendering in tempo reale o elaborazione simultanea di carichi di lavoro AI.

Prezzo e disponibilità

La nuova Radeon AI PRO R9700 sarà disponibile presso i principali board partner a partire da luglio 2025.

I processori Ryzen Threadripper serie 9000 ridefiniscono le prestazioni

I nuovi processori AMD Ryzen Threadripper PRO serie 9000 WX e Threadripper serie 9000 sono stati sviluppati specificamente per gestire i carichi di lavoro multi-thread più intensivi, permettendo ai professionisti di trasformare visioni complesse in realtà con una rapidità senza precedenti.

Al vertice della gamma, Ryzen Threadripper PRO 9995WX offre 96 core e 192 thread, perfetti per effetti visivi, simulazioni e sviluppo di modelli AI. Con fino a 384 MB di cache L3 e 128 linee di connettività PCIe® 5.0, questi processori permettono di elaborare rapidamente grandi dataset, gestire carichi di lavoro multi-GPU e applicazioni ad alto consumo di memoria. Tutti i modelli PRO integrano tecnologie AMD PRO per garantire sicurezza, gestibilità e stabilità di livello enterprise, contribuendo a semplificare le operazioni IT.

Per gli enthusiast e i creator che necessitano di potenza di elaborazione professionale in una piattaforma desktop high-end (HEDT), la serie Ryzen Threadripper 9000 mette a disposizione fino a 64 core, facilitando la creazione efficiente di contenuti, la compilazione veloce e l’addestramento AI locale senza ricorrere al cloud, contribuendo così a ridurre costi e latenza, migliorando al contempo la privacy dei dati.

Prezzo e disponibilità

I processori AMD Ryzen Threadripper PRO serie 9000 WX saranno disponibili tramite le principali aziende multinazionali, tra cui Dell, HP, Lenovo e Supermicro, nonché i system integrator nel corso dell’anno. Le piattaforme desktop high-end equipaggiate con processori AMD Ryzen Threadripper serie 9000, così come i processori Ryzen Threadripper serie 9000 e Ryzen Threadripper PRO serie 9000 WX, saranno acquistabili presso i rivenditori autorizzati a partire da luglio 2025.

AMD continua a fornire il futuro dei PC con intelligenza artificiale

Durante il keynote, Jack Huynh è stato affiancato dal Co-CEO di ASUS S.Y. Hsu per svelare i nuovi PC ASUS Expert P Series Copilot+, la nuova generazione di sistemi commerciali concepiti per introdurre l’accelerazione dell’intelligenza artificiale nel contesto aziendale. Equipaggiati con processori AMD Ryzen AI PRO serie 300, questi dispositivi offrono prestazioni NPU fino a 50+ TOPS, garantendo una produttività rapida ed efficiente potenziata dall’AI su piattaforme business di fascia alta. Grazie alle tecnologie AMD PRO, i processori Ryzen AI PRO Series assicurano le funzionalità di sicurezza e gestibilità enterprise indispensabili nell’ambiente IT contemporaneo.

“Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con AMD per inaugurare la nuova era dell’AI”, dichiara S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS. “Con l’introduzione della nuova serie Expert - progettata da zero per trasformare le prestazioni e l’efficienza del moderno ambiente lavorativo - all’interno del nostro vasto portafoglio di PC AI e grazie all’impegno verso l’innovazione, puntiamo a fornire esperienze AI di nuova generazione che potenzino gli utenti in tutto il mondo”.

“In Lenovo ci impegniamo a sviluppare PC AI non solo potenti, ma anche autenticamente personali e produttivi. La nostra collaborazione consolidata con AMD continua a concretizzare questa visione, dai laptop ad alte prestazioni alle workstation all’avanguardia. Insieme, stiamo rendendo possibili esperienze computazionali più rapide e intelligenti per ogni categoria di utente. Siamo particolarmente entusiasti delle prospettive future nella nostra workstation ThinkStation P8, dove i più recenti processori Ryzen Threadripper PRO ad alte prestazioni di AMD apriranno scenari inediti per creativi e professionisti”, aggiunge Luca Rossi, President, Intelligent Devices Group, Lenovo.