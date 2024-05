AMD lancia i nuovi processori AMD Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F

AMD presenta i nuovi processori AMD Ryzen 7 8700F e AMD Ryzen 5 8400F, aggiungendo delle opzioni senza scheda grafica all’attuale famiglia di processori 8000G.

Ottimizzati per garantire efficienza e un basso consumo energetico, i processori AMD Ryzen™ 8000 F-Series, sono in grado di sprigionare prestazioni di livello superiore in overclocking con la semplice pressione di un pulsante. Il modello 8700F è, inoltre, dotato di un’unità di elaborazione neurale (Neural Processing Unit o NPU) all’avanguardia, un motore AI dedicato progettato per garantire la massima efficienza dell’intelligenza artificiale.Di seguito sono riportate le specifiche principali per un rapido confronto:

Per chi desidera un’esperienza fluida a 1080p, con la possibilità di effettuare l’upgrade in un secondo momento con una scheda grafica separata, AMD Ryzen™ serie 8000G è il processore desktop all-in-one per eccellenza. Tutti i modelli della serie 8000G offrono la grafica integrata più veloce della categoria, grazie all’impressionante potenza della Radeon 700M. I gamer potranno beneficiare di una eccellente fedeltà visiva, che offre un’esperienza di gioco di livello tripla A, a un prezzo accessibile e in fattori di forma ridotti.

I processori sono disponibili da oggi presso i principali rivenditori online e fisici.