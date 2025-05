George Wendt, addio all'indimenticabile Norm di Cin Cin

George Wendt, noto per il suo iconico ruolo di Norm in "Cheers", si è spento a 76 anni nella sua casa di Los Angeles. La sua carriera televisiva e il sorriso condiviso con il pubblico rimarranno indelebili nella memoria di tutti gli amanti della sitcom degli anni ’80.

Si è spento a 76 anni George Wendt, celebre volto della televisione americana anni ’80, noto per il ruolo di Norm Peterson nella sitcom "Cin Cin" (Cheers nella versione originale). La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che ha comunicato che l’attore è morto "serenamente nel sonno" nella sua casa di Los Angeles.

Il volto sorridente del bar Cheers

Nato a Chicago il 17 ottobre 1948, Wendt era di origini in parte irlandesi e in parte tedesche. La sua carriera iniziò nei primi anni ’70 con la compagnia di improvvisazione Second City. Dopo aver lavorato al Saturday Night Live, raggiunse la fama mondiale con il personaggio di Norm: il cliente fisso del bar Cheers che riceveva ogni volta un'accoglienza calorosa appena entrava nel locale. Un ruolo iconico che lo accompagnò per 270 episodi, dal 1982 al 1993, e che gli valse sei nomination consecutive agli Emmy Awards.

Il personaggio di Norm, contabile con la battuta pronta e un debole per la birra, rifletteva alla perfezione la comicità diretta e spontanea di Wendt. L’attore raccontò in un’intervista che la birra sul set non era vera, ma una miscela calda e salata: "All’inizio la bevevo tutta, era disgustosa. Poi ho capito che bastava farlo quando la camera era su di me. Quella è recitazione".

Oltre la TV: cinema, teatro e videoclip

George Wendt non fu solo Norm. Al cinema lo ricordiamo in pellicole come "Dreamscape - Fuga nell'incubo", "Fletch - Un colpo da prima pagina", "Chi è sepolto in quella casa?" e "Amore per sempre" con Mel Gibson. Nel 1991 apparve anche nel celebre video "Black or White" di Michael Jackson, nel ruolo del padre di Macaulay Culkin.

In TV lo abbiamo visto in Colombo, Sabrina, vita da strega, The Naked Truth, Portlandia e Masters of Horror. Nel 1995 fu protagonista della sua sitcom, The George Wendt Show, cancellata dopo pochi episodi. A teatro debuttò a Broadway nel 1998 e fu applaudito nel ruolo di Edna Turnblad in Hairspray.

Una vita tra birra e risate

Sposato dal 1978 con l’attrice Bernadette Birkett, che nella serie dava voce alla moglie invisibile di Norm, Wendt era padre di tre figli e zio dell’attore comico Jason Sudeikis (Ted Lasso). Nel 2009 pubblicò il libro "Drinking With George: A Barstool Professional's Guide to Beer", un omaggio ironico all’arte del bere birra, proprio come il suo alter ego televisivo.

L’eredità di George Wendt resta incisa nella memoria di milioni di spettatori, simbolo di una comicità genuina che ha segnato un’intera epoca della TV americana.