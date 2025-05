Chiara Ferragni: Relazioni tossiche e uomini spaventati da donne forti

Chiara Ferragni si è raccontata in un episodio speciale del podcast “Storie oltre le Stories”, condotto dalla sorella Valentina Ferragni. Insieme a Francesca Ferragni, le tre sorelle hanno parlato di relazioni sentimentali, infanzia e legami familiari. L'imprenditrice ha condiviso riflessioni intime sulle difficoltà di essere una donna indipendente in una relazione di coppia.

“Solo pochi uomini non si sentono minacciati da una donna forte”

Durante la chiacchierata, Chiara Ferragni ha spiegato di aver vissuto relazioni tossiche in passato: “Tutti gli uomini dicono di volere una donna forte, indipendente, che si fa rispettare. Ma quando ce l’hanno accanto, pochissimi riescono a non sentirsi minacciati nel loro ego”. Ha aggiunto che molti partner cercano di ridimensionare una donna quando percepiscono il suo potenziale come destabilizzante.

Senza mai nominare esplicitamente l’ex marito Fedez, Chiara ha ammesso: “Mi è successo in diverse relazioni, ed è accaduto a ogni donna forte che conosco. Siamo state trattate male, e per un periodo ci siamo anche adattate, giustificando comportamenti sbagliati”. Ha sottolineato come sia raro trovare uomini capaci di stare al fianco di una donna sicura di sé: “Solo un uomo veramente sicuro può convivere serenamente con una donna di carattere”.

L’importanza della madre e dell’educazione ricevuta

Parlando del rapporto con le sorelle, Chiara Ferragni ha ricordato l’infanzia condivisa con Francesca e l’arrivo di Valentina. Ha voluto rendere omaggio alla madre Marina Di Guardo: “Ci ha dato un imprinting pazzesco. Mi ha sempre fatto credere di poter realizzare qualsiasi cosa. Se un genitore te lo ripete ogni giorno, alla fine ci credi davvero”.

L’imprenditrice ha sottolineato come l’amore e l’equilibrio ricevuti in famiglia abbiano evitato rivalità tra sorelle: “Fra noi c’è zero competizione. I nostri genitori non hanno mai fatto differenze, ci siamo sempre sentite amate allo stesso modo”.

Il supporto delle sorelle nei momenti difficili

Nel podcast, Chiara ha parlato anche dell’ultimo anno segnato dalla fine del matrimonio e dallo scandalo PandoroGate: “Non so come ne sarei uscita senza voi e la mamma al mio fianco. Siete state la mia speranza quando non riuscivo a vedere la luce”.

L’imprenditrice ha rivelato che il rapporto con Valentina e Francesca si è trasformato: “Per tanti anni mi sono sentita la sorella maggiore che doveva proteggervi. Ma quando Francesca è diventata mamma e Valentina ha preso in mano la sua vita, siete diventate voi le mie guide”.

Chiara ha riconosciuto nelle sorelle un punto di riferimento fondamentale: “Francesca con la sua lucidità e Valentina con il coraggio di dire ‘no’ a situazioni sbagliate. Qualcosa che a volte io non ho saputo fare”.