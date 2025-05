I due rompicapo di Spin Master al centro di spettacoli di magia e laboratori didattici in un viaggio all’insegna della logica e della creatività, per scoprire tutti i segreti per risolverli. Ospite il content creator Hyde, mago dei cubi di Rubik

In occasione della quindicesima edizione di “Fosforo: la festa della scienza”, che si terrà a Senigallia dal 22 al 25 maggio, Rubik’s, l’originale cubo di Rubik, e Perplexus, il labirinto 3D racchiuso in una sfera trasparente, saranno al centro di coinvolgenti appuntamenti e attività rivolte a grandi e piccini per scoprire lo stretto legame con la matematica, la scienza, la logica e la creatività.

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio, presso la Sala del Fico di Palazzetto Baviera, sarà allestito un cubo di Rubik gigante (3x3x3) all’interno del quale i visitatori potranno giocare e tentare di risolvere il celebre poliedro multicolore. Ai più piccoli, sempre nella Sala del Fico, verrà invece riservata un’area in cui si svolgeranno dei laboratori didattici, ideati da Spin Master insieme al Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, per immergersi nel magico mondo di Perplexus. Attraverso attività coinvolgenti che metteranno alla prova le menti più caparbie con sfide intense ed emozionanti, i partecipanti potranno avvicinarsi ai concetti della geometria e della logica: infatti, tramite la manipolazione e l’osservazione del labirinto 3D racchiuso nella sfera trasparente, dovranno roteare la biglia su un percorso caratterizzato da curve, giri tortuosi e salti, cercando di superare i 100 ostacoli mobili presenti, senza farla cadere. Il gioco aiuta a sviluppare abilità di problem solving, a migliorare il proprio senso di orientamento nello spazio e a consolidare competenze come la coordinazione e la pazienza.

Sabato 24 maggio alle 21.45 nel Main Stage di Piazza del Duca, invece, andrà in scena lo spettacolo di Cubomagia di Hyde, mago dei cubi di Rubik, star dei social e content creator amatissimo dalla Gen Z e Alpha: un evento capace di unire ingegno edivertimento che trascinerà gli spettatori in un viaggio attraverso il mistero e l'illusione, combinando elementi di magia classica con l’oggetto protagonista dello show, il Cubo di Rubik, catturando l’attenzione del pubblico presente risolvendo magicamente il cubo in un modo sempre diverso.

Inventato nella primavera del 1974 dal professore ungherese Erno Rubik, il Cubo di Rubik è diventato in poco tempo un’icona dal design inconfondibile, ma soprattutto un gioco intergenerazionale per le menti curiose di tutto il mondo incuriosendo anche il mondo della scienza e della matematica. Forte del primato di gioco più giocato al mondo, e con mezzo miliardo di pezzi venduti in oltre 50 anni di storia, Rubik’s è riuscito, grazie alla sua affascinante complessità, a conquistare un suo insostituibile spazio nella cultura pop internazionale. Oggi Rubik’s è uno dei giochi più virali su YouTube, Tik Tok e Twitch grazie ai ragazzi della Gen Z e Alpha che si sfidano in challenge sui social facendo incetta di views, dimostrando la sua straordinaria capacità di adattarsi ai tempi, miscelando una storia intramontabile a una forte evoluzione verso il futuro.