Il cubo di Rubik protagonista al Fosforo: la festa della scienza

Il cubo di Rubik protagonista di laboratori didattici e spettacoli di magia a "Fosforo: la festa della scienza" - Dal 22 al 26 maggio

Rubik’s, l’originale cubo di Rubik, sarà protagonista dello spettacolo di Cubomagia di Hyde, “mago dei cubi” e content creator, e di un laboratorio didattico dove i bambini, in un viaggio all’insegna della logica e della creatività, potranno scoprire tutti i segreti per risolvere il celebre rompicapo

In occasione della quattordicesima edizione di “Fosforo: la festa della scienza”, che si terrà a Senigallia dal 22 al 26 maggio, Rubik’s, l’originale cubo inventato nel 1974 da Erno Rubik, sarà al centro di alcune speciali attività per celebrare i suoi primi 50 anni e il suo stretto legame con la matematica, la scienza, la logica e la creatività.

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio, presso il foyer del Teatro la Fenice, all’interno di una versione gigante del cubo di Rubik, si terrà il laboratorio didattico “Colori in Movimento. Un Viaggio nel Mondo delle Combinazioni del Cubo di Rubik”, realizzato dal festival in collaborazione con l’Università di Genova, dove i bambini avranno l’opportunità di immergersi nel magico mondo del rompicapo multicolore attraverso attività coinvolgenti e divertenti scoprendo, combinazione dopo combinazione, i segreti per risolverlo. Rubik’s, infatti, riconosciuto come un vero e proprio brain trainer, allena le capacità logiche e coltiva un legame indissolubile con le discipline STEM offrendo molti benefici pedagogici, come la capacità di risolvere problemi, lo sviluppo del pensiero critico, della memoria, della creatività, migliorando le capacità di pianificazione e strategia.

La mattina di mercoledì 22 e di giovedì 23 maggio, invece, andrà in scena lo spettacolo di Cubomagia di Hyde, mago dei cubi di Rubik, star dei social e content creator amatissimo dalla Gen Z e Alpha: un evento capace di unire ingegno e divertimento, che trascinerà gli spettatori in un viaggio attraverso il mistero e l'illusione, combinando elementi di magia classica con l’oggetto protagonista dello show, il Cubo di Rubik. Con alcuni dei suoi iconici trucchi come "Risolto o mischiato?", “Color Cube", "Rotation Solve", Hyde catturerà l’attenzione del pubblico presente risolvendo magicamente il cubo in un modo sempre diverso.

Inventato nella primavera del 1974 dal professore ungherese Erno Rubik e brevettato nel 1975, il Cubo di Rubik fa il suo debutto ufficiale nel mercato del giocattolo nel 1980 e fin dall’inizio si rivela un rompicapo capace di incuriosire il mondo della scienza e della matematica, diventando in poco tempo un’icona dal design inconfondibile, ma soprattutto un gioco intergenerazionale per le menti curiose di tutto il mondo.

Forte del primato di gioco più giocato al mondo e con mezzo miliardo di pezzi venduti in 50 anni di storia, Rubik’s è riuscito, grazie al suo appeal senza tempo e alla sua affascinante complessità, a ispirare artisti, registi e pubblicitari, conquistando un suo insostituibile spazio nella cultura pop internazionale e intergenerazionale. Oggi Rubik’s è uno dei giochi più virali su YouTube, Tik Tok e Twitch grazie ai ragazzi della Gen Z e Alpha che si sfidano in challenge sui social facendo incetta di views, dimostrando la sua straordinaria capacità di adattarsi ai tempi, miscelando una storia intramontabile a una forte evoluzione verso il futuro.