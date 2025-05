Fognini verso il ritiro? Pennetta: Combatte ogni giorno con dolori, ma non ha mai parlato di smettere

Flavia Pennetta ha parlato del futuro tennistico del marito Fabio Fognini, uscito di scena durante le qualificazioni del Roland Garros. L’ex campionessa degli US Open ha raccontato all’Adnkronos quanto sia difficile per il tennista ligure continuare a competere, ma ha escluso un imminente ritiro.

"Fabio non ha mai parlato di ritiro"

“Ammiro profondamente Fabio perché combatte con dolori costanti ogni giorno. Non pensavo avesse ancora la forza e l’energia per continuare a giocare. Se fossi stata nella sua stessa situazione, non ce l’avrei fatta”, ha dichiarato Pennetta. “Lui però non mi ha mai parlato di ritiro e non ha fissato una data per chiudere la carriera”.

Pennetta ha poi aggiunto: “È normale attraversare momenti difficili. Ogni tennista vive periodi buoni e meno buoni. Ognuno ha la propria percezione del momento giusto per smettere, proprio come succede anche in altri lavori. Quando mi sono ritirata io, molti non hanno capito la mia scelta, ma per me aveva senso: non avevo più energie fisiche e mentali”.

L’azzurra ha espresso grande rispetto per il marito: “Da questo punto di vista ammiro tantissimo Fabio, perché continua a lavorare con serietà nonostante tutto”.

Internazionali d’Italia, nessun addio definitivo

In molti avevano interpretato l’uscita dagli Internazionali d’Italia come un segnale d’addio. Pennetta ha chiarito: “Fabio è arrivato al torneo con una wild card. Non se la sente di continuare a partecipare chiedendo ancora un invito. Vuole lasciare spazio ai giovani, dopo aver ricevuto wild card anche quest’anno e l’anno scorso. Penso che il suo pensiero fosse proprio questo”.