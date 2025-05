Anker Soundcore Liberty 5 recensione: auricolari true wireless completi con qualità premium a prezzo contenuto

Gli Anker Soundcore Liberty 5 rappresentano un deciso passo avanti nella linea Soundcore, pensati per offrire un’esperienza audio di alto livello con un prezzo da fascia media, 99,99€ su amazon. Dopo un utilizzo intensivo in contesti differenti (lavoro, sport, spostamenti quotidiani), ecco la nostra opinione su design, prestazioni audio, funzionalità intelligenti, autonomia e comfort.

Design elegante e funzionale

Il design a stelo richiama gli AirPods Pro, ma con una finitura opaca che evita impronte e graffi. La custodia con apertura a scorrimento è compatta, tascabile e comoda da aprire con una mano. Al posto del display presente sui modelli precedenti, qui ne troviamo una più sobria e con una pratica striscia LED per la carica. Gli auricolari, ergonomici e leggerissimi, risultano comodi anche dopo ore di utilizzo, grazie a sei gommini in silicone intercambiabili. Pur non avendo alette stabilizzatrici, offrono un'ottima tenuta anche durante la corsa o in palestra. La certificazione IP55 li rende resistenti a sudore e polvere.

Controlli precisi e app intuitiva

I comandi fisici a pressione sugli steli sono più affidabili dei classici touch: precisi, reattivi e con zero tocchi involontari. L’app Soundcore è uno dei punti forti: consente l’aggiornamento firmware, gestione ANC (5 livelli), modalità trasparenza, test di adattamento, profili personalizzati e accesso alla funzione HearID. Quest’ultima calibra il suono in base all’udito dell’utente, creando un profilo ottimizzato unico.

Audio potente e personalizzabile

Il profilo sonoro di base dei Liberty 5 punta su bassi profondi e alti brillanti. I sub-bassi sotto i 150Hz sono molto presenti, mentre i medi sono puliti grazie a un leggero avvallamento attorno ai 200Hz. Gli alti risultano dettagliati, anche se a volumi elevati possono diventare leggermente affaticanti: l’equalizzatore nell’app permette comunque piena personalizzazione.

Presente anche l’effetto Dolby Sound con tre modalità (Musica, Podcast, Film), ognuna con equalizzazione dedicata. L’esperienza sonora è dinamica e tridimensionale, adatta sia a musica che video.

Cancellazione del rumore valida

L’ANC riduce il rumore ambientale fino al 76%, combinando isolamento passivo (fino a 40dB) e attivo (25dB). Efficace su rumori continui come traffico o condizionatori, ma non al livello di modelli premium. La modalità trasparenza è molto naturale, ideale per le conversazioni rapide o per muoversi in sicurezza all’esterno.

Chiamate e microfoni: eccellente gestione vocale

Con sei microfoni totali, le chiamate risultano chiare anche in ambienti rumorosi. L’elaborazione vocale sopprime i disturbi esterni mantenendo un tono naturale. I test in strada, uffici affollati e ambienti ventosi confermano prestazioni sopra la media. L’integrazione con assistenti vocali è fluida e senza ritardi.

Autonomia da record e ricarica flessibile

Con ANC attivo, gli auricolari raggiungono le 7 ore di utilizzo continuo (oltre 8 ore senza ANC). La custodia consente fino a 32 ore con ANC e 48 ore senza. La ricarica rapida garantisce 5 ore di riproduzione con soli 10 minuti nella custodia. Presente sia la ricarica USB-C che wireless Qi.

Connettività avanzata

Dotati di Bluetooth 5.4, garantiscono una connessione stabile fino a 10 metri. I codec supportati includono SBC, AAC e LDAC (audio Hi-Res). Il Bluetooth Multipoint consente il collegamento simultaneo a due dispositivi, perfetto per passare da tablet a smartphone senza disconnessioni manuali. La modalità low-latency per il gaming riduce ritardi durante le sessioni interattive.

Una giornata con i Liberty 5

Mattina : durante il tragitto in metro, ANC attivo e playlist Spotify – bassi potenti e isolamento ottimo.

Ufficio : multipoint attivo su laptop e smartphone – videoconferenze chiare, zero lag, nessuna necessità di cambiare connessione.

Pausa pranzo : un podcast con profilo personalizzato e modalità Podcast – voci nitide e senza disturbi ambientali.

Palestra : tenuta stabile anche con movimenti rapidi, impermeabilità sufficiente al sudore.

Sera: serata su Netflix con effetto Dolby “Film” e modalità trasparenza per sentire eventuali suoni di casa.

Conclusione tecnica e prezzo

Gli Anker Liberty 5 sono auricolari wireless completi e avanzati per la fascia media. Offrono personalizzazione sonora, buona ANC, lunga autonomia, multipoint, LDAC e controlli fisici affidabili. Adatti a utenti versatili, da chi lavora in movimento a chi cerca un’esperienza musicale flessibile. I limiti sono lievi: ANC non da top di gamma e bassi un po’ troppo marcati di default. Ma a questo prezzo, difficilmente si trova un’alternativa altrettanto ricca. Puoi acquistare Anker Soundcore Liberty 5 qui su amazon a 99,99€ e riceverlo direttamente a casa.