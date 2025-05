Finlandia, accoltellamento in una scuola a Pirkkala: tre feriti e un arresto

Attimi di paura in una scuola di Pirkkala, in Finlandia, dove si è verificato un attacco con coltello che ha causato il ferimento di tre persone. L’allarme è stato lanciato in mattinata e sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine. La polizia interviene e arresta l’aggressore Gli agenti hanno fatto irruzione all’interno del campus scolastico e hanno rapidamente fermato l’aggressore, che è stato preso in custodia. Secondo quanto riferito dalle autorità, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono costantemente monitorate dai medici. La polizia finlandese ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e comprendere le motivazioni dietro l’azione violenta. È prevista una conferenza stampa nel pomeriggio per fornire ulteriori dettagli sull’accaduto e sulle condizioni dei feriti.

