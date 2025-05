Star Comics: Wild Strawberry - Tokyo Invasa!

LE PIANTE KILLER HANNO INVASO TOKYO:STAR COMICS PRESENTA WILD STRAWBERRY

La casa editrice porta in Italia un nuovo e imperdibile manga: un’eco-distopia in cui le piante hanno invaso la città di Tokyo e hanno iniziato a divorare gli esseri umani, innescando un’Apocalisse apparentemente inarrestabile. Un’opera che fonde horror, splatter, azione adrenalinica e riflessioni sociali, raccontando la storia di due fratelli che cercano di sopravvivere in questo mondo al collasso.

Disponibile in libreria, fumetteria e store online in edizione variant dal 20 maggio e in edizione regular dal 27 maggio.

“Qui a Tokyo, i fiori sono più pericolosi delle persone”. Le piante hanno invaso ogni angolo della metropoli giapponese, paralizzando tutte le attività. Alcuni additano il riscaldamento globale come causa del fenomeno, altri lo ritengono una punizione divina per la continua distruzione dell’ambiente. Finora la loro origine è rimasta avvolta nel mistero: l’unica cosa certa è che il 26 aprile di 36 anni fa le piante si sono evolute e hanno iniziato a divorare le persone.

Questo è il mondo in cui devono tentare di sopravvivere i personaggi di Wild Strawberry, manga rivelazione di Shonen Jump+ creato da Ire Yonemoto, un’opera che intreccia azione adrenalinica, scene splatter di grande impatto, atmosfere horror e critica sociale. Sullo sfondo, uno scenario post-apocalittico dove due orfani si ritrovano a lottare contro raccapriccianti ibridi uomo-pianta e contro le istituzioni, semplicemente per sopravvivere un giorno in più. Grazie a Star Comics, anche i lettori italiani potranno immergersi in questa storia, e scoprire il mistero che si cela dietro l’invasione delle piante-killer.Wild Strawberry racconta la struggente vicenda di due ragazzini che non hanno mai conosciuto il calore di una famiglia, Kingo e Kayano. Il giorno in cui vengono finalmente adottati, i loro nuovi genitori si trasformano in Jinka – mostruosi ibridi uomo-pianta – e cercano di divorarli. I due orfani riescono a salvarsi, ma non senza conseguenze: Kayano viene infettata. Ma a differenza delle comuni vittime del contagio, che vengono lentamente colonizzate dalla pianta fino alla completa “fioritura” – ovvero la morte – la ragazza diventa una Jinka senziente, in grado di controllare il parassita che la infesta e persino di usarne i poteri.

Questa sua anomalia la rende però una minaccia senza precedenti, bersaglio primario della Flower Funeral Force, un’unità armata incaricata di incenerire ogni individuo che mostri sintomi di fioritura. Una forma di violenza istituzionalizzata, sfruttata per arginare l’epidemia soprattutto nei quartieri più poveri, dove nessuno può permettersi il costosissimo vaccino capace di fermare l’infezione e ogni individuo è una bomba a orologeria pronta a “sbocciare”. Quando i due fratelli vengono scoperti e attaccati, la ragazza compie un gesto estremo: si impianta dentro il fratello per salvargli la vita, fondendosi con il suo corpo e trasferendogli i propri poteri. Ora è Kayano a tenerlo in vita, ma Kingo non si arrende e, deciso a riportarla indietro, parte per un viaggio disperato alla ricerca di una cura e della verità.

Wild Strawberry è un manga crudo e straziante, che alterna momenti di altissima tensione horror a riflessioni profonde sulla discriminazione e la disuguaglianza sociale, accompagnando ogni sequenza con tavole mozzafiato: spesso violente e sanguinolente, ma anche piene di grazia ed eleganza inaspettate. Il primo volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e store online dal 20 maggio in edizione variant al prezzo di 7,90€, e dal 27 maggio in edizione regular a 6,90€.