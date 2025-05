Dorelan sceglie Shopfully per incentivare il traffico nei punti vendita

Home / Social News / Dorelan sceglie Shopfully per incentivare il traffico nei punti vendita

Dorelan, storico marchio italiano attivo dal 1968 nella produzione e vendita di materassi, guanciali e letti di design, annuncia una nuova partnership con Shopfully, tech company specializzata in soluzioni Drive to Store, con l’obiettivo di incentivare le visite nei propri punti vendita. La collaborazione ha preso forma attraverso tre campagne localizzate su una selezione di negozi a marchio Dorelan, oltre che in occasione dell’apertura di sei nuovi Store. Con l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di Shopfully basata sull’intelligenza artificiale, e dei propri marketplace – DoveConviene, PromoQui, VolantinoFacile e Tiendeo – Dorelan ha intercettato i consumatori interessati all’arredamento, geolocalizzati nelle vicinanze dei punti vendita, lungo tutte le fasi del processo d’acquisto, dalla ricerca online fino alla visita in negozio. “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti da Dorelan grazie a questa collaborazione. Una pianificazione strutturata e continuativa che ha portato benefici concreti: per questa ragione siamo lieti di poter già annunciare l’avvio di un nuovo accordo per il prossimo futuro, coprendo i mesi di alta stagionalità per il mercato di riferimento” ha commentatoMarco Durante, Global VP Sales & Marketing di Shopfully. “La collaborazione con Shopfully si è rivelata una pedina preziosa nel nostro percorso di sviluppo del local marketing. In seguito all’attivazione delle campagne, abbiamo riscontrato un aumento del traffico all’interno degli Store selezionati, anche in occasione delle ultime aperture. Le potenzialità del Drive to Store sono evidenti e siamo felici di proseguire su questa strada insieme a Shopfully”, ha commentatoFederico Bertini, Direttore Marketing di Dorelan.

Altri aggiornamenti su Shopfully

Ambrosoli rinnova la partnership con ShopFully

In seguito alla partnership, il 34% degli esposti alla campagna ha dichiarato di aver acquistato i prodotti della linea Ambrosoli Mielness, mentre il 63% dichiara che li acquisterà in futuro Ambrosoli, azienda leader nella commercializzazione di miele, continua la propria collaborazione con Shopfully, tech company specializzata in Drive to Store, per incentivare gli acquisti dei prodotti della linea Ambrosoli Mielness in store.

Al via la partnership tra Ubena e ShopFully

Grazie alla tecnologia di ShopFully, il 58% dei consumatori esposti hanno dichiarato di aver acquistato almeno un prodotto di Ubena Incentivare l’awareness della marca e l’acquisto dei prodotti in punto vendita: è questo l’obiettivo raggiunto da Ubena, brand del gruppo Fuchs, leader in Europa nella produzione di erbe e spezie, grazie alla partnership stipulata con ShopFully, tech company leader europea nel Drive to Store.

SATUR INVESTE NEL DIGITALE E SCEGLIE SHOPFULLY

Grazie all’utilizzo della tecnologia di ShopFully, l’insegna ha registrato un aumento delle visite in negozio del +22,3%Satur, brand del Gruppo Galileo Spa, specializzato nella commercializzazione di articoli per la casa, casalinghi, piccoli e grandi elettrodomestici e arredo giardino, presente sul territorio nazionale con 100 punti vendita in quindici regioni , scommette sul digitale e si affida ShopFully, tech company leader europea nel Drive to Store, per incentivare le visite nei propri negozi.