Chi è Nicusor Dan, da Sindaco di Bucarest a Presidente della Romania

Nicusor Dan, attuale sindaco di Bucarest, è stato eletto presidente della Romania dopo un inatteso trionfo al ballottaggio. A 55 anni, il candidato indipendente ha ottenuto circa il 54% dei voti, ribaltando il risultato del primo turno in cui aveva raccolto solo il 21%. La sua vittoria ha superato le aspettative, soprattutto alla luce del forte consenso riscosso da George Simion, leader del partito nazional-conservatore Aur - Alleanza per l'Unione dei Romeni.

Un presidente indipendente, europeista e riformista

Nel videomessaggio diffuso dopo l'elezione, Dan ha dichiarato: "Iniziamo la ricostruzione della Romania, una Romania unita e onesta, basata sul rispetto della legge e di tutte le persone". Ha parlato di una mobilitazione senza precedenti e ha ringraziato ogni cittadino che ha partecipato al voto. Ha aggiunto che “la vittoria appartiene a ciascuno di voi, a ogni rumeno che ha fatto sentire la propria voce”.

Su X, l'ex Twitter, ha annunciato futuri incontri con il presidente francese Emmanuel Macron, sottolineando l'importanza di un dialogo strategico sulla sicurezza dell'Unione Europea. Ha ringraziato Macron per la telefonata di congratulazioni, affermando che “tutta l’Europa ha seguito con attenzione le elezioni in Romania”.

Nato in Transilvania, Dan ha studiato matematica all’Università di Bucarest e si è trasferito in Francia per proseguire gli studi. Due volte vincitore delle Olimpiadi Internazionali di Matematica, è rientrato in patria per dedicarsi all’attivismo, impegnandosi contro la corruzione e la speculazione edilizia. È stato eletto sindaco della capitale nel 2020 e riconfermato nel 2024. Fortemente europeista e sostenitore di Kiev, Dan è noto per la sua riservatezza e per uno stile comunicativo sobrio, che gli ha attirato anche critiche.

Sull’elezione è intervenuta anche la premier italiana Giorgia Meloni: "A nome del Governo italiano, porgo i miei complimenti a Nicusor Dan per la sua elezione a presidente della Romania. Sono fiduciosa che potremo costruire una collaborazione costruttiva per rafforzare la cooperazione bilaterale e promuovere pace, stabilità e prosperità per i nostri popoli e per l’Europa".