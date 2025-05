Elezioni Romania: George Simion in testa con il 40,5%, ballottaggio il 18 maggio contro Nicusor Dan

Il leader dell’estrema destra rumena George Simion ha conquistato il primo turno delle elezioni presidenziali in Romania con il 40,5% dei voti. Al secondo posto si è piazzato il sindaco di Bucarest, l’europeista Nicusor Dan, con il 20,9% delle preferenze. Terzo il candidato della coalizione di governo, Crin Antonescu, che ha ammesso la sconfitta definendo il risultato “irreversibile”. Il ballottaggio tra Simion e Dan è fissato per il 18 maggio, a quasi sei mesi dall’annullamento delle precedenti elezioni per presunte interferenze russe. I sondaggi indicano Simion come il favorito nel confronto diretto.

Edin Dzeko subisce un brutto infortunio al volto durante la partita contro la Romania

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali tra Bosnia ed Erzegovina e Romania, l'attaccante bosniaco Edin Džeko ha subito un grave infortunio al volto.

Romania al voto tra incertezze politiche e ascesa dell’estrema destra

Oggi, domenica 1 dicembre, la Romania è tornata alle urne per le elezioni parlamentari, in un clima di incertezza politica acuito dai risultati sorprendenti del primo turno delle presidenziali.

Terremoto oggi in Romania - magnitudo 5 -4 e scossa anche in Moldavia e Bulgaria

Un terremoto di magnitudo 5 In particolare, in Moldavia il terremoto ha sorpreso la presidente Maia Sandu mentre era impegnata in un'intervista televisiva, come documenta il video diffuso dal giornalista Dario D'Angelo.